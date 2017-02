Az íróknál nem a Kaliforniai álom a nyerő

69. alkalommal osztották ki New Yorkban és Los Angelesben az amerikai forgatókönyvírókat tömörítő Writers Guild Awards díjait. A napokban ér véget az Oscar-díj szavazása, így a most vasárnap kiosztott trófeák képet adhatnak arról, hogy hogyan is áll a verseny az utolsó pillanatokban.

A legjobb eredeti forgatókönyv díját Barrey Jenkins és Tarell McCraney munkájának, a Holdfénynek ítélték. A filmet a napokban Magyarországon is bemutatták és az Indexen megjelent kritikánkban is csupa jót írtunk a filmről.

A legjobb adaptált forgatókönyv díját az Érkezés vihette haza. Az amerikai díjátadók furcsa szabályai alapján azonban túl sok következtetést mégsem vonhatunk le az Oscarra vonatkozóan. Az Oscaron ugyanis a Kaliforniai álom az eredeti forgatókönyvek között versenyez, míg a Holdfény és az Érkezés az adaptált forgatókönyvek között kapott helyet.

A díjátadón a dokumentumfilmek is versenyeztek, itt a legjobb a Command and Control lett, ami egy atomrakéta történetét mutatja be.

Legjobb eredeti forgatókönyv

Holdfény (Barry Jenkins és Tarell McCraney)

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

Kaliforniai álom (Damien Chazelle)

Loving (Jeff Nichols)

A régi város (Kenneth Lonergan)

Adaptált forgatókönyv

Érkezés (Ted Chiang novellája alapján írta Eric Heisserer)

Deadpool (Rhett Reese és Paul Wernick)

Fences (August Wilson)

A számolás joga (Margot Lee Shetterly könyve alapján írta Allison Schroeder és Theodore Melfi)

Éjszakai ragadozók (Austin Wright regénye alapján írta Tom Ford)

Sorozatokat is díjaztak, itt a legnagyobb nyertes az Atlanta volt, amit a legjobb vígjáték sorozatnak és a legjobb új sorozatnak is megválasztottak. Dráma sorozatok közül a Foglalkozásuk: amerikai, beépült KGB ügynökökről szóló széria lett a legjobb.

Minisorozat kategóriában az HBO Bizonyosság címet kapó, saját gyártású filmje lett a legjobb, míg az adaptált minisorozatok díját az Az O.J. Simpson-ügy kapta.