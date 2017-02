Megtalálták az új Simbát

A Disney stúdió az utóbbi években több klasszikus rajzfilmjének az élőszereplős feldolgozásával is tarolni tudott. Siker lett a Démona, meg A dzsungel könyve is és az Emma Watson főszereplésével készült Szépség és a szörnyetegtől is komoly bevételeket várnak.

A dzsungel könyve feldolgozását, a Vasember rendezője, Jon Favreau készítette, aki jelenleg az Oroszlánkirály átdolgozásával foglalkozik. Tervei szerint a Dzsungel könyvénél használt technológiát tudják majd tovább finomítani és számítógépes trükkök segítségével keltik majd életre a beszélő állatokat.

Pénteken Twitterén jelentette be, hogy megtalálta a főszereplőt a filmhez, aki nem más, mint Donald Glover.

A 33 éves amerikai színész pályája az utóbbi időszakban meredeken ível felfelé. Jelenleg az FX csatornára készíti az Atlanta című sorozatot, aminek nemcsak főszereplője, de főszereplője is, és amivel több díjat is nyert már. Szerepet kapott a most nyáron érkező Pókember: Hazatérésben, illetve ő lesz Lando Calrissian a Han Solo fiatalkorát feldolgozó filmben. Emellett zenészként is aktív, Childish Gambino nevű formációjával tavaly hozott ki egy új lemezt is.

A rendező pénteken azt is közzétette, hogy James Earl Jones lesz Mufasa hangja, ahogy az az eredeti, 1994-ben bemutatott rajzfilm esetében is volt. A színész leginkább talán amiatt ismert, mert ő az eredeti hangja Darth Vadernek. A magyar szinkronban biztos nem tudják majd megtartani Mufasa eredeti hangját, hiszen a rajzfilmben Sinkovits Imre szólaltatta meg a királyt.