Halottakat mosdat filmezés helyett Röhrig Géza

Vujity Tvrtko Facebook oldalán Röhrig Gézával, a Saul fia című Oscar-díjas magyar film főszereplőjével beszélgetett. Az apropó az volt, hogy Tvrtko szervezte a Washingtoni Nagykövetség első önálló kulturális estjét, ahol Röhrig volt az egyik fellépő. A videóról az Origo közölt összefoglalót, ott szúrtuk ki mi is.

Az Amerikában élő költő elmondta, hogy nem változtatta meg az életét a siker, hiába kapta sorra az ajánlatokat, ő egyiket sem érezte volna méltónak a Saul fia sikere után. "Nincs az a pénz, hogy ilyen piff-puff filmekben szerepeljek 10-20 percet" - mondta. Látott ilyen filmeket, tudja, hogy ezek limonádék és nem akar bennük szerepelni, még akkor sem, ha ez azzal járna, hogy a gázsiból vehetne Budapesten egy lakást.

Az is kiderült, hogy továbbra is New Yorkban dolgozik, mint halottmosdató. Részletesen mesélt a munkájáról, arról, hogy mennyit keres, hogy milyen érzés ilyen környezetben dolgozni. Azt mondta, hogy ez őt felemeli és utána kitisztulva érzi magát. Abban is segít, hogy úgy tudjon élni, hogy nem érdekli jobban a saját maga élete, mint bárki másé.

Élvezi a jelenlegi munkáját, de azt nem zárta ki, hogy a jövőben esetleg újabb filmekben színészkedjen. A kommentelők kérdésére azt mondta, hogy az Indul a bakterház folytatásában is szívesebben szerepelne, mint egy hollywoodi szuperprodukcióban. Kicsit konkrétabb tervként hangzott el, hogy egy új filmben is szerepelhet. A forgatókönyvet olvasta, az nagyon tetszett neki, úgyhogy elvállalta a főszerepet, a forgatást pedig májusban tervezik kezdeni.

Távlati terveiről azt mondta, hogy tavasszal mindenképpen Magyarországra érkezik, mert fixen leszervezett programjai vannak. Tvrtko újabb kérdésére azt mondta, hogy édesapja halála óta már nem tervez 10 évre előre. Nagy álma, hogy Magyarországon taníthasson és a Bibliával foglalkozhasson. Egy mozitermet bérelne ki és mindig egy adott bibliai szereplő lenne a beszélgetés középpontjában. Ehhez szponzorokat keresne és ingyen és bérmentve osztaná meg a mondanivalóját.