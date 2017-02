A polgármesterék cikáznak a pályán, mint a kurvaélet

A falusi önkormányzat focicsapata szeretné lenyomni a cigányok csapatát a Brazilok című magyar filmben. A tét nagy, mert a nyertest meghívták Rióba. M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor filmje az előzetes alapján nem társadalmi dráma lesz, hanem vígjáték mindkét oldalon vicces figurákkal, a falu bikájával és a falu jó csajával, meg sok focival.

Április 6-án mutatják be a tévés riporter, műsorvezető M. Kiss Csaba és Rohonyi Gábor (Konyec) filmjét, a Brazilokat, amelynek most jelent meg az első hosszú előzetese.

A Brazilok története egy kis faluban játszódik, ahol mindenki a focibajnokságra készül. Az új, fiatal plébános (Bánki Gergely) elintézi a polgármesternél (Fekete Ernő), hogy a romák focicsapata, a Brazilok is indulhasson a falubajnokságon, noha az esélyes a helyi önkormányzat tagjaiból álló csapat. De a Brazilok csapata is minden áron nyerni akar, bár vezetőjük, a börtönből frissen szabadult srác (Nagy Dániel Viktor) eleinte nem lelkesedik a bajnokságért, de 13 éves öccse (Lakatos Erik) mindent megtesz, hogy bekerüljön csapatba. Ráadásul a győztes csapatot idén egy a faluból elszármazott, titokzatos milliomos meghívja magához Rióba, Brazíliába, úgyhogy a fiúk testvére, Rozi (Farkas Franciska) is úgy érzi, hogy a győzelem az egyetlen lehetősége, hogy végre itt hagyhassa ezt a falut.

Az alapötletet is jegyző M. Kiss Csaba szerint "A Brazilok agyra és lélekre egyformán ható vígjáték" lesz, ami "tele van szabadsággal. És szerelemmel meg gyűlölettel. Harccal. Focival, mutyival. Csókkal és bunyóval. Hősiességgel meg gyávasággal, tisztasággal és alpárisággal, egyenességgel és csalással, humorral és drámával, nevetéssel és könnyekkel. A Brazilokban a néző mégis visszakapja a reményt, hogy az elrontott élet javítható."

Rohonyi Gábor, a másik rendező azt mondta: "A forgatás és az utómunkálatok folyamán mindvégig következetesen kellett megőrizni és fenntartani az igencsak kényes egyensúlyt humor és dráma, mese és életszerűség, szórakoztatás és gondolkodtatás egymásnak látszólag ellentmondó szempontjai között. Bízom benne, hogy sikerült, és ezek az összetevők úgy keverednek össze a filmben, ahogy az életben is."

A filmben szerepel egyébként Dobó Kata is, Gáspár Laci pedig önmagát alakítja. A Brazilok 362 millió forint támogatást kapott a Filmalaptól. Az Index korábban járt a forgatáson, fenti videó ott készült.