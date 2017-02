Véresnek ígérik az új Predator-filmet

Shane Black (Rendes fickók, Vasember 3) amerikai filmrendező Twitter csatornáján jelentette be, hogy elkezdték a legújabb Predator-film forgatását. A projektről az évek során az Indexen is többször beszámoltunk, évekig tervezgette a stúdió, de nem akart összejönni. Aztán úgy volt, hogy sínen vannak a dolgok és Benicio Del Toro kapja az egyik főszerepet.

Ő aztán kihátrált a dologból, de úgy nézett ki, hogy Black tényleg megcsinálja a filmet. Ezt követően számoltunk be róla, hogy nagyjából összeállt a színész gárda, amiben A szoba című filmmel befutott Jacob Tremblay is feltűnik.

A szereplőgárdáról a rendező is megosztott egy képet, szóval már jelmezben lehet rájuk egy pillantást vetni.

Partial cast... beautiful human beings, good people. Also, killers. Cameras roll today. Follow me on Twitter for updates. Wish us luck. pic.twitter.com/vYGgGesW0Y