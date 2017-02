Van egy jó hírünk a meztelen Scarlett Johanssonról

Magyarul is látható a Páncélba zárt szellem (Ghost in the Shell) előzetese, amelyben a színésznő félig ember, félig robot hibridként próbálja az öldöklés mellett felidézni eltörölt emlékeit.

Megérkezett a szinkronizált előzetes a Páncélba zárt szellem Scarlett Johansson főszereplésével elkészített, élőszereplős változatához. És bár baromi idegesítő, hogy a digitális kópiák terjedésével mára már csak elvétve találkozni nem szinkronizált blockbusterekkel, a Páncélba zárt szellemmel kivételesen jól járnak a magyar nézők is: újra az egyik legjobb színész és szinkronszínész, Bánfalvi Eszter lesz Scarlett Johansson magyar hangja, így pedig jó esély van rá, hogy a magyar változat is hallgatható lesz.

Ahogy azt már az angol verzió kapcsán megírtuk, az előző trailerhez képest most nagyobb a hangsúly a Johansson által alakított, a különleges erőknél szolgáló egyedi humán-kiborg hibrid, az Őrnagy identitásának kérdésén: bár eleinte azt hiszi, hogy ő az egyetlen hasonló lény, aki ráadásul úgy jött létre, hogy a létrehozói megmentették az életét, az előzetes alapján most rájön, hogy ebből talán semmi sem igaz, sőt, korábban még családja is lehetett.

A Ghost in the Shell mangát Siró Maszamune hozta létre, amiből aztán elkészült az 1995-ös anime, majd később több animációs sorozat is. Az élőszereplős filmet az eddig csak a Hófehér és a vadász című film miatt ismert Rupert Sanders rendezi, és szerepel benne Michael Pitt, Juliette Binoche és Kitano Takesi is. Magyarországon március 30-án mutatják be.

A film egyébként még közel sem készült el, amikor már botrányokat okozott: sokaknál ugyanis akkor telt be a pohár Hollywood úgynevezett "whitewashing"-jával, azaz azzal, hogy az amerikai filmekben az egyiptomiakat, ázsiaiakat meg amúgy mindenki mást is fehér emberek játszanak, amikor kiderült, hogy az elvileg japán főhős szerepét Scarlett Johanssonra bízták. Nemrég a színésznő is megszólalt az ügyben, bár nem mondott semmi különöset, csak annyit, hogy sosem játszana el egy nem fehér embert.