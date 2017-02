Angelina Jolie sok vasat tart a tűzben

Azután, hogy az elmúlt hónapokban a magánélete tartotta izgalomban a sajtót, Jolie újra aktivizálja magát színészként és rendezőként is.

Miután a múlt hétvégén először állt a válása óta a sajtó elé Kambodzsában, ahol a First They Killed My Father című Netflix-filmje bemutatóját tartották, a Hollywood Reporter most összeszedte Jolie összes folyamatban vagy tervben lévő projektjét, és van belőlük pár.

Nemcsak, hogy a korábbi hírekkel ellentétben nem szakít Hollywooddal, hanem szó van róla, hogy visszatér Demónaként a Disney-film folytatásában, és két további filmszerepről is tárgyal a Universallal: az egyik Nagy Katalin és Patyomkin szerelmét beszélné el, a másik pedig a Clare Mulley 2013-as regénye alapján készülő The Spy Who Loved című második világháborús kémfilm. Szó van még a Shoot Like a Girl című háborús filmről is.

Rendezőként Alessandro Baricco Vértelenül című regényének megfilmesítésén dolgozik, és egy tervezett Disney-gyerekfilmben (The One and Only Ivan) pedig producerként vesz részt.

A cikk azonban azt is megjegyzi, hogy miközben rendezőként egyre nagyobb távlatok nyílnak előtte, elmúltak már azok az idők, amikor Jolie-t mindenáron szerződtetni akarták a filmesek, így például a Gyilkosság az Orient Expresszen remake-jében nem fogjuk látni, mert a Fox megunta Jolie szerepe miatti folyamatos akadékoskodását, és inkább más mellett döntött.