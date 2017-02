Bulizik egyet az új Alien-film legénysége, mielőtt megeszik őket

Kedden még csak fényképen láthattuk együtt az új Alien-film kolóniahajójának legénységét, most viszont egy ötperces jelenet is kikerült a filmből. Ebben Michael Fassbender, James Franco, Katherine Waterston, és Danny McBride egy utolsó vacsorára gyűl össze a küldetés előtt, ráadásul ugyanannál az asztalnál, amit a keddi csoportképen is láthattunk.

Bár Ridley Scott korábban azt ígérte, hogy nagyon durva és nagyon véres lesz az Alien: Covenant, a lenti jelenetben semmi ilyesmire ne számítsunk. A csapat még jó hangulatban vacsizik egyet, megy a szkander, James Franco kacsintgat, valaki pedig szimplán csak berúg, aztán megindul a sztorizgatás a rusnya lényekről, akik leginkább pudliméretű csótányokra hasonlítanak, legalábbis a szóbeszéd szerint, ami egy kissé megöli a hangulatot. A jelenet egyébként nem lesz a film része, sőt, nem is Ridley rendezte, hanem a fia, Luke Scott.

A film magyar premierjére május 18-ig kell várni, az első előzetes pedig karácsonykor jött ki a filmhez, nekünk eléggé tetszett.