Asghar Farhadi iráni rendezőt egy NASA-tudód és az első űrturistanő képviseli az Oscar-gálán

Az Ügyfél című alkotásáért a legjobb idegennyelvű film Oscar-díjára jelölt iráni rendező, Asghar Farhadi nem vesz részt az idei ceremónián, írja a Variety. A rendezőt két prominens iráni származású amerikai, Anousheh Ansari mérnök, egyben a világ első űrturistanője, és a NASA egyik magas beosztású tudósa, Dr. Firouz Naderi képviseli majd a gálán.

Farhadi a döntését nem most, hanem hetekkel korábban hozta meg, amikor Donald Trump elnök bejelentette új beutazási/bevándorlási szigorítását, ami hátrányosan különböztette meg hét muszlim ország USA-ba beutazni szándékozó lakosait. A rendező akkor sem másította meg döntését, amikor neki különleges elbánást ígértek, (azaz ő elmehetett volna Los Angelesbe), és akkor sem, amikor az amerikai bíróságok kimondták, hogy az elnöki rendelet alkotményellenes és annak visszavonására késztették a Fehér Házat.

A film francia producere, Alexandre Mallet-Guy két napja jelentette be, hogy ő sem vesz részt a vasárnapi díjkiosztón, szolidaritást vállalva Farhadival, és azt is, hogy a stábból senki más nem hajlandó elmenni Los Angelesbe. Farhadi minden sajtómegjelenését és interjúját is lemondták Trump intézkedéseire válaszul, a rendező akkor sem fog nyilatkozni a sajtónak, ha a filmje megnyerné kategóriáját.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi lesz akkor, ha Az Ügyfél valóban nyer, azaz kap-e előre megírt nyilatkozatot Anousheh Ansari és Dr. Firouz Naderi Farhaditól, vagy ők maguk írnak egyet, esetleg egy szó nélkül vennék át a díjat. Az sem kizárható, hogy Farhadi Skype-on jelentkezik majd be vasárnap este. A rendezőnek egyébként ez lenne a második díja: 2012-ben az Amerikai Filmakadémia Nader és Simin - Egy elválás története című filmjét választotta a legjobb idegennyelvű filmnek.