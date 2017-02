Itt az idei második Dunkirk-film előzetese

Christopher Nolan Dunkirk című filmje mellett áttételesen egy másik mozi is foglalkozik majd az 1940 május 26. és június 4. között lezajlott Dinamó-hadművelettel, melynek keretén belül 338 226 szövetséges katonát mentettek ki a francia partokról. A Their Finest viszont nem magára az akcióra, hanem az arról forgatott propagandafilm elkészítésére koncentrál majd.

A torontói filmfesztiválon, majd a Sundance-en is bemutatott angol film a mentőakcióról szóló film forgatásáról szóló film lesz, ilyen film a filmben metapoén, mert az előzetes alapján igencsak humoros alkotásról van szó, véresen komoly téma ide vagy oda. A sztori nagyjából annyi, hogy 1940-ben vagyunk Londonban, ahol Catrin (Gemma Arterton), egy tapasztalatlan forgatókönyvíró csatlakozik egy stábhoz, aminek az a dolga, hogy a nemzet lelkét büszkén dagasztó propagandafilmet forgasson két nővérről, akik több száz katonát mentettek ki Dunkirkből az apjuk hajóján.

A filmet nem mellesleg az amerikaiak háborúba bevonásának egyik fontos eszközének is tekintik. A filmben szerepel még Sam Claflin és Bill Nighy is, hazai premierről nem tudunk, de első blikkre nem is olyan nagy baj ez.