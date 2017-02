Szinte csak sírni lehet az idei Oscar-filmeken

Majdnem napra pontosan egy éve indítottuk el a Kultrovat Podcastet, méghozzá a 2016-os Oscar-jelöltekkel. Természetesen idén is átvettük, hogy az idei Oscaron kik a jelöltek, mik nyerhetnek nagyot, és melyik filmet érezzük teljesen indokolatlannak a mezőnyben. Elöljáróban annyit, hogy rendesen megszenvedtünk az idei jelöltekkel, mert nincs igazából kifejezetten rossz, érthetetlen jelölés, ahogy a Kaliforniai álom c. filmen kívül nincs más, ami annyira kiemelkedne a többi közül. Az mindenesetre biztos, hogy a tavalyi, feltűnően fehér Oscar után az filmakadémia idén nagyon feltűnően próbál kompenzálni, miközben szinte minden esélyes film annyira szomorú, hogy még viccelődni sem igazán lehet rajtuk.

A mostani adásban Klág Dávid, Stöckert Gábor és Sajó Dávid veszik át részletesebben a legjobb film kategória jelöltjeit egyenként, illetve kicsit beszélünk még azokról is, amik lemaradtak idén. Mel Gibson valószínűleg örülhet, hogy kvázi visszafogadta a hollywoodi filmipar A fegyvertelen katonával, de Oscarra ne számítson. Viola Davisnek nagyon Oscart adnánk, de valószínűleg Denzel Washington nyer, akinek a Fences című filmje az egyik olyan feketékről szóló jelölt, amit valószínűleg az akadémia inkább taktikai okokból választott, mintsem a színvonala miatt. Viszont elég jó esélyünk van arra, hogy Deák Kristóf Mindenki c. rövidfilmje nyerjen, mert az amerikai szaksajtó nagy része mind erről ír.

