Lesz újabb magyar Oscar?

Út az Oscarig

A Mindenkiről először körülbelül egy éve írtunk az Indexen. Akkor mutattuk be a Friss Hús fesztivál legjobb rövidfilmjeit, ezek között versengett Deák Kristóf filmje is. A Mindenki ekkorra már elkezdte diadalútját a különböző filmfesztiválokon, megnyerte ugyanis a közönségdíjat a Lille-i Európai Filmfesztiválon. (Ez volt a film nemzetközi premierje is egyben.) A készítők harminc filmfesztiválra adták be a filmet, de 2015 végén, 2016 elején még csak abban reménykedtek, hogy minél több helyen versenyprogramba kerül. Aztán a Friss Húson is díjazták, itt a szervező Daazo.com különdíját kapta meg.

Miről szól a Mindenki? A 25 perces rövidfilm a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra programjának támogatásával készült. A sztorit, ami a film alapjául szolgált, egy svéd lány, Deák Kristóf korábbi lakótársa mesélte neki. Ezt gondolta tovább, alakította magyar viszonyokra a saját gyerekkori emlékeit felhasználva. A film főhőse egy kislány (Gáspárfalvi Dorka), aki új iskolába megy, ahol akad egy belevaló barátnője (Hais Dorottya), és bekerül az iskola híres gyerekkórusába. Hamarosan kiderül, hogy mitől is olyan nagyszerű az a kórus. A tanárnő (Szamosi Zsófia, akit többek között a Terápia című HBO-sorozatban és A martfűi rémben láthattunk) sajátos módszerrel éri el, hogy ne csússzanak hamis hangok az előadásokba. A gyerekek felveszik a kesztyűt a túlontúl ambiciózus tanerővel és nem akármilyen bosszút állnak.

A következő hónapokban másról sem hallottunk, csak hogy milyen fesztiválokon milyen díjakat nyert a Mindenki. Megnyerte a Lanzarote Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját, és ami ennél sokkal fontosabb volt, a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál által szervezett TIFF Kids Filmfesztivál is a legjobb rövidfilmnek járó People's Choice Awarddal, azaz közönségdíjjal jutalmazta. A legértékesebb díj aztán júniusban jött, amikor a Mindenki két díjat is kapott a tokiói Short Shorts filmfesztiválon: a Legjobb Nemzetközi Kisfilm díját és a fesztivál fődíját is. Ezzel pedig az Oscar-díjra is jelölhetővé vált.

Őszre szinte az egész világot beutazta a film, Mexikótól Indián át Dél-Koreáig számos fesztiválon vetítették. Novemberben aztán megnyerte a legjobb kisjátékfilmnek járó fődíjat a Chicago International Children's Film Festival versenyében is. “Oscar, vigyázz!” - igaz, hogy szmájlival, de a Mindenki Facebook-falán ekkor céloztak először arra, hogy a film tényleg Oscar közelbe kerülhet. November végén jelentették be, hogy a magyar film is bekerült aközé a tíz élőszereplős rövidfilm közé, ahonnan a kategória öt végső jelöltjét választják majd ki az Oscarra.

Kicsoda Deák Kristóf? 2006-ban végzett a Színművészeti Egyetem gyártásvezető szakán. Steven Spielberg Magyarországon forgatott filmjében, a Münchenben a vágócsapat asszisztenseként dolgozott. Később Goda Krisztina rendező személyi asszisztense volt a Szabadság, szerelem forgatásán. Ezután Londonban tanult tovább, a University of Westminster film- és TV rendező szakán végzett. 2011-ben, a köztévé Hacktion című sorozatának egyik rendezője volt, a Mindenki az első rövidfilmje. Legújabb munkája egy tévésorozat, amiről (és persze az Oscarról) ebben a videóban mesélt az Indexnek.

“Nekem a tíz közé kerülés az a lépcsőfok, ahová a legmerészebb álmaimban ezt a filmet el akartam juttatni. Ez megtörtént, ebből kell kihozni január 24-ig, amit lehet. És ha akkor azt mondják, hogy nem vagyunk benne az ötben, de addigra különböző ajtók kinyíltak nekem más, jövőbeli projektekkel kapcsolatban, akkor már nyertem”, mondta a rendező ekkor az Indexnek. Ekkor fogadtak PR-szakértőt, és kezdődött a kampány az ötbe kerülésért. Deák Kristóf egyre-másra adta az interjúkat, és egyre több külföldi filmes lap foglalkozott a Mindenkivel.

Aztán január 24-én kiderült, hogy a film ott van a legjobb öt között. A vetélytársai a kategóriában a francia Ennemis intérieurs, a svájci La femme et le TGV, a spanyol Timecode (ez a film nyert Cannes-ban) és a dán Silent Nights lesznek. “Viccként mondogattuk egymásnak a produceremmel, Udvardy Annával, hogy Oscar így, meg Oscar úgy, de valójában csak november végén kezdtünk el hinni benne, amikor bekerült a tízes listába” mesélte ekkor a rendező.

Jó, de milyenek az esélyei? Idén is lesz magyar Oscar?

A Mindenki esélyei kifejezetten jók, még akkor is, ha a rövidfilmes egy sokkal nehezebben megjósolható kategória, mint mondjuk a legjobb idegen nyelvű filmé, ahol tavaly a Saul nyert. A kritikusok mindenesetre szeretik ezt a filmet, nagyon sok, a rövidfilmek esélyeit taglaló cikk szerint a Mindenki lesz a befutó. A Slant Magazine ugyan arra tippel, hogy a francia film nyer, de hozzáteszik, hogy szerintük a Mindenkinek kellene nyernie. A The New York Times szerzője a Mindenkit nevezte a kedvencének a mezőnyből, a Chicago Sun Times-nál szintén ez a film az első. Ugyanerre jutott az Entertainment Weekly, de a legfontosabb talán a Hollywood Reporter cikke, melyben Scott Feinberg azt írta, hogy a Mindenkinek “van mondanivalója - a saját hangunk megtalálásáról szól szó szerint és átvitt értelemben is -, az imádnivaló gyerekek szerepeltetése pedig még egy érv”. Ráadásul ez a cikk az összes többi jelöltet így vagy úgy, de kritizálta. Az igazsághoz tartozik, hogy sok más írás francia győzelmet jósol.

A FilmJournal elismerő szavai szerint a Mindenki az apró diadalokat ünnepli az igazságtalanság felett, azokat, amik megújítják a hitünket az életben. Ebből is látszik, hogy mennyire megfelel az Oscar (vélt vagy valós) elvárásainak. Az Oscaron szokták szeretni a gyerekszereplőket, a pozitív kicsengésű, életigenlő sztorikat, a jó győzelmét a rossz, az igazságét az igazságtalanság felett. Ráadásul ez a film igazán nemzetközi, a világ bármely részén könnyen befogadható, érthető, nincsenek benne olyan kulturális sajátosságok, amik miatt csak Kelet-Európában vagy csak Európában működhetne.

Deák Kristóf ugyanakkor többször utalt rá, hogy tavaly is szinte biztosra vették az egyik film győzelmét a rövidfilmek között, végül azonban mégsem az esélyesnek kikiáltott jelölt nyert. Különösen a magyar sajtóban párszor felmerült, hogy ronthatja a Mindenki esélyeit, hogy tavaly is nyert egy magyar film, igaz, hogy egy másik kategóriában. “Nem gondolom, hogy lenne olyan szabály, ami szerint nem nyerhet egymás után két magyar alkotás, de egyáltalán nem leszek szomorú, ha nem a mi nevünket mondják ki majd a nagy napon” - mondta erről a rendező az Indexnek.

Február 27-én, hétfőn hajnalban minden kiderül, akkor tartják ugyanis a 2017-es Oscar-gálát. Ahogy tavaly, idén is sokáig kell izgulnunk, mert a rövidfilmeket nem a gála elején díjazzák. A díjátadót a Duna TV adja élőben, és az Indexen is tudósítunk róla percről percre.