Nem engedik be Amerikába az egyik szír Oscar-jelöltet

Donald Trump új kitiltási rendelete miatt nem engedik beutazni Amerikába Khaled Khateebot, a The White Helmets c. dokumentumfilm szír származású operatőrét. Khateeb szombaton érkezett volna meg Los Angelesbe a gálára, de nem kapott beutazási engedélyt.

Az Associated Press értesülései szerint a hatóságok az utolsó pillanatban döntöttek arról, hogy elutasítják az operatőr beutazási kérelmét, mert kényes információkra bukkantak a férfival kapcsolatban.

Az operatőr a Netflixnek készült The White Helmets c. 40 perces doksin dolgozott, amit a legjöbb rövid dokumentumfilm kategóriában jelöltek. A film egy olyan szírai segélycsapat a mindennapjait mutatja be, akik az életüket kockáztatva próbálják menteni a civileket a háború sújtotta országban. A csoportot egyébként tavaly Nobel-békedíjra is jelölték.