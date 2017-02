Paul Verhoeven fimje kapta a César-díjat

Paul Verhoeven thrillere, az Elle kapta a legjobb filmnek járó legrangosabb francia elismerést, a César-díjat péntekről szombatra virradóra Párizsban. A film főszereplőjét, Isabelle Huppert-t is díjazták a gálán a francia filmes szakma képviselői – írja az MTI.

A francia-német koprodukcióban, de 80 százalékban francia részvétellel készült alkotásban Isabelle Huppert játssza a főszerepet: videojátékok gyártásával foglalkozó üzletasszonyt alakít, akit egy este az otthonában megerőszakol egy álarcos férfi. Az erotikus thriller a 78 éves holland rendező első francia filmje, ugyanakkor tizenhatodik nagyjátékfilmje.

A holland rendező az Egyesült Államokban forgatta munkái nagy részét, köztük az Elemi ösztön, a Total Recall – Az emlékmás, a Robotzsaru és a Csillagközi invázió című filmeket. Nagy sikert ért el a Fekete könyv című világháborús drámájával is, amelyet Hollandiában készített. Az Elle elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat is. Isabelle Huppert a legjobb női alakításért járó Césart vehette át az Elle-ben nyújtott alakításáért, amelyért egyébként Oscar-díjra is jelölték.

A legjobb rendezőnek járó César-díjjal a kanadai Xavier Dolant tüntették ki Ez csak a világ vége című filmjéért. A magyar mozikban is bemutatott drámában Louis, az író több mint tíz év után tér vissza szülővárosába és közli családjával, hogy hamarosan meg fog halni. A filmben olyan francia sztárok vállaltak szerepet, mint Marion Cotillard, Vincent Cassel és Léa Seydoux.

A legjobb férfi alakítás díját Gaspard Ulliel kapta, aki Xavier Dolan filmjében a haldokló Louist alakítja. A legjobb külföldi filmnek Ken Loach angol rendező Én, Daniel Blake című drámáját választották. George Clooney amerikai filmszínész vehette át az életműért járó tiszteletbeli Césart a 42. alkalommal megrendezett gálán.