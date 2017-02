Az Index-Oscaron nem tarolt a Kaliforniai álom

Az idei Oscar-gálát a nemzetközi szaksajtó virtuális ásítozással fogadja, hiszen a januárban elkezdődött díjkiosztó-szezon első percétől kezdve tök egyértelműnek tűnnek a fő kategóriák díjai, és a kérdés tulajdonképpen csak az, hogy a Kaliforniai álom beállítja-e a legtöbb Oscar-díjat elnyerő Titanic-Ben Hur-A Gyűrűk Ura: A király visszatér trió 11 díját, vagy esetleg a 14 nevezéséből 12 vagy 13 szobrot nyerve (a legjobb betétdal kategóriában két jelölése is van) filmtörténetet ír. Ha viszont abból indulunk ki, amit az Index szerkesztősége gondol az idei főbb kategóriákról, a hétfői reggeli nagy sztori akár az is lehet, hogy a Kaliforniai álom nagyon pofára esett Hollywoodban.

A szerkesztőségi szavazás (nyolc fő kategóriában kérdeztük meg a kollektíva véleményét) egyébként kiválóan jellemezte azt, ahogyan az átlag mozinéző vagy polgár fogadta az idei Oscar-filmeket. Közönnyel és vállvonogatással. Míg tavaly és tavalyelőtt is 15-20 között volt az indexes szavazók száma, idén mindössze nyolcan nyilvánítottunk véleményt, és akiket arra biztattunk, hogy az utolsó pillanatban ikszeljenek már párat, leginkább azt a választ adták, hogy nem látták a jelölt filmeket és kevés kivétellel nem is fogják. Nem kárhoztatjuk őket érte, a legjobb film kategória kilenc indulójából öt egyértelműen a szívszaggatásról és a üvöltve bőgésről szól, és most őszintén, ki jár csak azért moziba, hogy még szarabbul érezze magát a kétórás szórakozás végére?

A szavazás eredményét ettől függetlenül nem sunnyogjuk el, jöjjenek a legfontosabb kategóriák (még mielőtt: igen, a legjobb filmet fontosabbnak tartjuk, mint a legjobb hangvágást) és az indexes jóslatok:

Legjobb adaptált forgatókönyv

Holdfény (Barry Jenkins)

Oroszlán (Luke Davies)

Érkezés (Eric Heisserer)

Fences (August Wilson)

A számolás joga (Allison Schroeder, Theodore Melfi)

A forgatókönyvek kategóriái voltak azok, melyekben nem volt nagy a szórás. Az Érkezés öt szavazattal végzett az élen, köszönhetően annak, hogy egy olyan novellát sikerült értelmezhetően és érthetően filmre vinni, hogy közben megőrizte az eredeti érzelemvilágát, és egy nagyszerű filmet eredményezett. Eric Heisserer sok éven át írta és írta át a forgatókönyvet, aminek eredetijét, az 1998-ban született Életed történetét (Ted Chiang alkotása) korábban megfilmesíthetetlennek tartottak. A második legtöbb szavazat A számolás jogára érkezett, én személy szerint kifejezetten remélem, hogy a gálán nyerni is fog, mert a NASA űrkutatási programján dolgozó fekete nők történetét tartottam a tavalyai év minden szempontból legjobb forgatókönyvének.

Legjobb eredeti forgatókönyv

A régi város (Kenneth Lonergan)

Kaliforniai álom (Damien Chazelle)

Hell or High Water (Taylor Sheridan)

20th Century Women (Mike Mills)

A homár (Yorgos Lanthimos, Efthymis Filippou)

Itt még nagyobb volt a szerkesztőségi egyetértés, mint az adaptált forgatókönyveknél: a Hell or High Water című neowestern hat szavaztot gyűjtött be, A régi város meg kettőt. Taylor Sheridan történetét a nézők is nagyon szerették, de a kritikusok méginkább, 98 százalékon áll a Rotten Tomatoes-on, amivel vezeti az Oscar-jelöltek rangsorát. Az USA déli részén bankokat rabló testvérpár és az őket üldöző seriff sztorija a karakterekre koncentrál és nem a lövöldözésre. A szereplők élő, hús-vér emberek, akikkel lehet azonosulni vagy éppen ellenkezőleg, akiket lehet utálni, a nyelv amit beszélnek él és lüktet, amiről beszélnek az meg elgondolkodtat. Sajnos az Akadémia nem Sheridant, hanem Damien Chazelle Kaliforniai álom című könyvét díjazza majd, de ne legyen igazunk.

Legjobb rendező

Mel Gibson (A fegyvertelen katona)

Damien Chazelle (Kaliforniai álom)

Barry Jenkins (Holdfény)

Kenneth Lonergan (A régi város)

Denis Villeneueve (Érkezés)

Itt már nagyobb volt a szórás, az élen Villeneuve végzett az Érkezéssel (4 szavazat), Chazelle hármat kapott, Jenkins pedig egyet a Holdfényért, ami egyébként egy jó tipp, ha valaki az outsiderekre akarna fogadni vasárnap (rajtuk lehet sokat nyerni). Villeneuve rendezéséről sokszor és sok mindent leírtak már, amiben mindenképpen több vagy más, mint a többi jelölt vagy kortárs szakember az, ahogy a színészekkel dolgozik együtt - ezt Ryan Goslingtól Amy Adamsen keresztül Lenny James-ig vagy Jake Gyllenhaalig nagyon sokan elmondták már. Tiszteli a színészeket és a véleményüket, hagyja őket dolgozni és alkotni, és olyan önbizalmat ad nekik a legnehezebb jelenetekben is, amitől szárnyakat kapnak. Nem mellesleg meg érthetően (na jó, 90 százalékban érthetően) rakta össze az Érkezést, ami az év egyik legszebb filmje lett.

Legjobb női mellékszereplő

Viola Davis (Fences)

Naomie Harris (Holdfény)

Nicole Kidman (Oroszlán)

Michelle Williams (A régi város)

Octavia Spencer (A számolás joga)

Fences

Szegény Michelle Williamszen kívül mindenki kapott szavazatot az Indextől, Naomie Harris pedig a Holdfényért meg is kapta a mi Oscar-díjunkat három szavazattal, kérdés, hogy ez elég lesz-e a gálán is. Arra nagyobb összegbe mernénk fogadni, hogy ebben a kategóriában nem fehér színésznőnek adják a díjat, és vitatkozni sem nagyon lehetne sem Harris, sem Davis, sem Spencer jutalmazásával, esetleg azt lehetne megemlíteni, hogy Viola Davis a Fences-ért simán indulhatott volna a legjobb női főszerep díjáért is.

Legjobb férfi mellékszereplő

Jeff Bridges (Hell or High Water)

Mahershala Ali (Holdfény)

Dev Patel (Oroszlán)

Lucas Hedges (A régi város)

Michael Shannon (Éjszakai ragadozók)

Jeff Bridges morogva motyogó seriffje négy szavazatot ért az Indexnél, és tényleg megérdemelné hogy nyerjen, de nemigen fog, mert a Holdfénynek úgyis akarnak díjat adni, és mivel ez az utolsó olyan kategória, amiben valós esélye van, az Akadémia igencsak a nálunk két szavazattal záró Mareshala Alit fogja jutalmazni. Tök jogosan egyébként, a Holdfény nem éppen tökéletes film, de Ali pompás volt benne.

Legjobb színész

Casey Affleck (A régi város)

Denzel Washington (Fences)

Ryan Gosling (Kaliforniai álom)

Viggo Mortensen (Captain Fantastic)

Andrew Garfield (A fegyvertelen katona)

Az Affleck-mánia az Indexet sem kerülte el, négy szavazattal, nagy fölénnyel futott be Ben öccse Casey az első helyre, nekem kissé érdemtelenül, mert A régi város nem annyira jó film, amilyennek tartják, a kisebbik Affleck meg azon túl, hogy a testvéréhez képest egy színészisten, de ezért még nem jár Oscar, meg semmi se. Nálunk második lett Viggo Mortensen erdőben élő kommunista családfője, és pár helyen nagyon esélyesnek tartják a díjra is (mert, és ez benne a legszebb, egyébként semmi esélye nincs, ezért nem lenne meglepetés, nesze neked duplacsavar, ha mégis ő nyerne), amit szerintünk úgyis Ryan Gosling fog megkapni.

Legjobb színésznő

Emma Stone (Kaliforniai álom)

Natalie Portman (Jackie)

Ruth Nega (Loving)

Meryl Streep (Florence Foster Jenkins)

Isabelle Huppert (Elle)

Holtverseny lett, kérem szépen, és Emma Stone így sem került az Index-Oscar közelébe. Nálunk 3-3 szavazattal Portman Jackie-je és Huppert Elle-je végzett az élen, tulajdonképpen bármelyiküknek örülnénk, sőt, két, Stone-ra szavazó kollégán kívül bárkinek, aki nem a Kaliforniai álomban szerepelt, ami az utóbbi 15 év legtúlértékeltebb filmjeinek egyike. Azt, hogy az Akadémia tagságát mekkora trollok alkotják, mi sem jelzi jobban, hogy Meryl Streep újabb jelölést kapott egy teljesen marginális filmben nyújtott felejthető alakításért, és lassan ott tartunk, hogy ha Streep éppen dolgozik az adott évben, akkor automatikusan jelölik. Stone sajtója egyébként messze a legjobb, és mivel Portman jóelőre szólt, hogy már annyira terhes, hogy nem tud elmenni, kész csoda lenne, ha nem a Kalifoniai álom főszereplője kapná a díjat.

Legjobb film

Kaliforniai álom

Holdfény

A régi város

Oroszlán

A számolás joga

Fences

A fegyvertelen katona

Érkezés

Hell or High Water

Egy tökéletes világban a Hell or High Water kapná a legjobb filmnek járó Oscart idén, de ez az Indexben sem valósult meg, nemhogy Los Angelesben. A modern western két szavazatot kapott, ahogy a Kaliforniai álom és a Holdfény is, egy pedig jutott az Érkezésnek, szóval ebből nem leszünk okosabbak. A végső esélyes, ha a bukmékerekre hallgatunk, a Kaliforniai álom, mert Hollywoodról szól, és az Akadémia tagságának nagy többsége még emlékszik azokra az évekre, amikor a filmkészítés valóban varázslatos volt, és nem futószalagon gyártott bitorgia sorba rendezése. A Holdfény, A régi város és az Oroszlán rutinosan Oscarra összerakott darabok, minden képkockájukról üvölt, hogy nem a bevétel a lényeg, hanem legalább egy szobor, A számolás joga, A fegyvertelen katona, az Érkezés és a Fences pedig túl outsider ahhoz, hogy komoly esélyesként emlegessük.

Eddig tartott az okoskodás, pár óra, és kiderül, az Amerikai Filmakadémia tagsága hogyan értékelte a 2016-os felhozatalt.