Az egyre többet színészkedő énekesnő két Oscar-jelölt filmben is szerepel, egyrészt A számolás jogában, másrészt a Holdfényben. Tök egyedi stílusa van, soha nem hord mást a premiereken, csak fekete-fehéret. Most is egy ilyen ruhát választott, szerintem ezzel simán lenyom mindenkit.