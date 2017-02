Trump beiktatása óta az amerikai elnök folyamatos csatát folytat a szerinte hazugságokat terjesztő sajtóról. Ennek hatására a New York Times külön reklámmal készül az idei Oscar-gálára.

Donald Trump nyilván nem tudta kihagyni, hogy erre is reagáljon, hiszen mi sem lehet fontosabb egy amerikai elnöknek, mint Twitteren üzengetni?

For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation. Try reporting accurately & fairly!