A régi város a gyász és a bánat filmje, de úgy van megcsinálva, hogy miközben nézzük, nevethetünk is, nem is keveset. Casey Affleck egy olyan férfit játszik, aki a bátyja halála után kénytelen felelősséget vállani annak kamasz fiáért. Ez pedig azzal jár, hogy vissza kellene költöznie abba a kisvárosba, ahol felnőtt, és ahonnan túl sok rossz, sőt egyenesen kibírhatatlan emléke származik. A srác ugyanis, mint minden egészséges kamasz, élné tovább a maga életét, bulizna, csajozna, és esze ágában sincs máshova költözni. A régi város nagyszerű színészi alakításokkal van tele, a főszereplő Affleck mellett a fiatal Lucas Hedges is remekel. Kritikánkat itt lehet elolvasni.

Hat jelölése van: