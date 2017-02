Őrületes bulifilm lesz a Pappa Pia

Itt az első hivatalos teaser a Pappa Pia című filmhez, amiben Szabó Kimmel Tamás megmenti Nagy Ferót a nyugdíjasotthon nimfomán tagsága karmaiból, hogy egy csónakházban önfeledten piálhassanak, miközben nagyon sok fiatal fiú és lány a parton ugrál és szappanbuborékot fúj, Stohl András pedig Keresztapa-feliratos motorcsónakon csapatja a Dunán sátáni kacajt hallatva közben. Mindezt egymilliárd forintból, a Vajna-művek támogatásával, Andyné cameo-szereplésével megspékelve:

Jártunk a forgatáson is, arról ezt írtuk:

Andy Vajnáról sok mindent lehet mondani, de azt pont nem, hogy ne tudná, mi kell a népnek. Két évtizeddel a Csinibaba és szűk tíz évvel a Made in Hungária sikerei után egy újabb zenés film készül, amely a magyar pop-rock régmúltjának örökségére épül. Természetesen vannak különbségek az említett filmek között, a most forgó Pappa Piáról pedig még nem is tudni sokat, de a lényeg hasonló: régi magyar számok köré írni egy könnyed, szórakoztató sztorit, megspékelni egy adag Kádár-nosztalgiával, bedobni pár népszerű színészt, és innentől már el se lehet rontani.