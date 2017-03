Háborúba indul a keményen megőszült Brad Pitt

Ugyan még 2015-ben forgott, de csak most tavasszal jelenik meg a Netflixen a War Machine, Brad Pitt legújabb háborús filmje. Az eddig eléggé radar alatt levő film kapott egy rövid teasert is, ami túl sokat nem mutat Brad Pitt megdöbbentően, már-már Leslie Nielsenesen ősz haján kívül.

A War Machine-t (ami nem összekeverendő a Marvel azonos nevű szuperhősével) az Animal Kingdomot is készítő David Michod rendezte egy valós történeten alapuló könyv, a The Operators alapján, amit Michael Hastings írt. A sztori egy modern korban játszódó háborús történet, ami egy tábornok felemelkedését és bukását mutatja be erős szatírával.

A Netflix ráadásul Brad Pitt olyan komoly neveket szerzett még meg a filmhez, mint Ben Kingsley, Tilda Swinton vagy Topher Grace. A War Machine május 26-án debütál a Netflixen, mozis forgalmazásról egyelőre nem tudni semmit.