Tilda Swinton el akar rabolni egy különleges állatot

Az Okja című filmben a színésznő egy nagyhatalmú multicég képviseletében akarja magának a sosem látott emlősállatot.

A trailerben Okja csak egy pillanatra tűnik fel, az alapján akár elefánt is lehetne, de alighanem valami egészen más lesz, és nem mellesleg egy a koreai vadonban élő kislány legjobb barátja. Ebből már ki is lehet találni, hogy a közte és a cég között feszülő ellentétről szól majd a film, melyet júniusban mutat majd be a Netflix, de mozikban is vetítik majd.

Swinton mellett ráadásul szerepel benne Jake Gyllenhaal, Paul Dano, Lily Collins és a koreai Ahn Seo-hyun is, a vizuális effektekért pedig a Pi életében dolgozó Erik-Jan de Boer felel.