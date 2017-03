Végre Kurt Russell is feltűnik A galaxis őrzőiben

Május elején érkezik a nagy sikerű A galaxis őrzői második része, amiről már egész sok mindent tudunk és egész sok mindent láttunk egy kivétellel. Kurt Russell egyáltalán nem volt látható az eddigi előzetesekben, de egy most bemutatott, kifejezetten vagány trailerben végre ő is feltűnik.

A legújabb előzetes a Jimmy Kimmel Live-ban debütált, ahol Chris Pratt volt a vendég. Ugyan a jelenetek nagy részét már láttuk vagy nem adnak több pluszt az eddigi infókhoz, a videó végére marad egy meglepetés. Ekkor tűnik fel Russell, akitől megkérdezi Star-Lord, hogy mégis ki a fene, mire a férfi annyit válaszol, hogy az apád, Luke Peter.

Russell közben Egót, az élő bolygót alakítja a filmben, aki technikailag egy hatalmas élő, beszélő, arcmimikával (!!!) rendelkező planéta, ami egy központi főgonosza a Marvel-képregények kozmikus történetszálainak. Arról egyelőre nem tudni semmit, hogy Russell hogyan lehet egyszerre egy ember, aki Star-Lord apja, és egy hatalmas lila bolygó is egyben. Ja, és bónuszként James Gunn rendező kitett egy új filmplakátot is, ami a korábbi fekete-fehérhez képest felér egy komplett színorgiával. A galaxis őrzői vol. 2. május 4-én érkezik a magyar mozikba.

Because we love you. New #GotGVol2 poster. pic.twitter.com/tWWOT4T9Xh