Christian Bale-nek nagyobb baja is van, mint egy birodalom bukása

Bale és Oscar Isaac ugyanazt a nőt szeretik, és ha ez nem lenne elég, közben még az Oszmán Birodalom is épp összeomlik, ők meg menekülhetnek életük kockáztatásával. Mindezt az Oscar-díjas Terry George, a Hotel Ruanda rendezője, az Apám nevében írója új, Az ígéret (The Promise) című filmjében.

A The Promise a huszadik század első felében, az Oszmán Birodalom utolsó napjaiban játszódik, és egy szerelmi háromszögről szól. Christian Bale egy amerikai fotóriportert alakít, aki a barátnőjével (Charlotte Le Bon - Kötéltánc, Tajtékos napok, Az élet ízei) utazott a birodalomba tudósítani. Ott pedig beleszeret a nőbe az Oscar Isaac által alakított orvostanhallgató is, de ami nagyobb gond, úgy tűnik, a nő is viszontszereti. Ráadásul közben egyre melegebb a helyzet az országban, úgyhogy mindhármójuknak az életükért kockáztatva kell menekülniük, ami a film előzetese alapján egyáltalán nem tűnik könnyű ügynek.

A filmben szerepel még Jean Reno és a világ összes balkáni alakját eljátszó, legkésőbb a Blöffel híressé vált Rade Serbedzija, aki szerepelt az egyik Mission: Impossible-ben, az egyik Harry Potterben, az egyik Elrabolvában, a Tágra zárt szemekben, de hajléktalant játszva a Batman: Kezdődikben is. A filmet Amerikában április 21-én mutatják be, magyarországi bemutatóról egyelőre nincs hír.