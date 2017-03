Deadpool humora még mindig éjfekete

Mindig különösnek tartottam, hogy a képregényekben hogy tud olyan gyorsan átöltözni Pókember és Superman civilből szuperhőssé, illetve vissza. Persze, mindig megoldották, ha a dramaturgia épp úgy kívánta, és hát általában úgy kívánta.

Ehhez képest furcsa, hogy Deadpool, akin utoljára kérnénk számon a realisztikus átöltözést (simán kipofázik a képernyőből, megállítja az időt, meg úgy általában szuperképességei és emberfölötti reflexei vannak), mennyire jól fogja meg a dolgot a Deadpool 2 új filmelőzetesében, a No Good Deedben. (Jó, ha őszinték akarunk lenni, a Super: No Cuts, No Buts ezt a poént egyszer már elsütötte.)

A trailert az új X-Men-film, a Logan előtt vetítették a mozikban; a telefonfülke, amiben Deadpool átöltözik, kitakarja a háttérben lévő mozi filmajánlóját. A film egyébként is tele van finom kikacsintásokkal: hol Stan Lee, a Marvel első emberének feltűnése hökkent meg, hol a Tiszta románc filmzenéje egy különösen arcátlan jelenetben.

A Deadpool 2 jövőre kerül a mozikba.