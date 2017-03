Margot Robbie megbosszulja Robin Hood halálát

Sherlock Holmeshoz és Pán Péterhez hasonlóan Robin Hood is a közkincs része, azaz az forgat a karakterekről, vagy azokat felhasználva filmet vagy sorozatot, esetleg ír könyvet, vagy visz színre darabot, aki akar. Ennek köszönhető, hogy a már korábban bejelentett, többek között Budapesten is forgatott Robin Hood: Origins (Robin Hood: Kezdetek) 2018-as bemutatója csak egy abban a hosszú sorban, amiben zöld csákós, egyik kezében íjat, a másikban egy szép nőt szorongató erdei zsiványok topognak egymás mögött: három hollywoodi stúdió már egy ideje előkészítés alatt tartja saját Hood-kalandjait, egy negyedik meg most jelentette be, hogy nekik már női főszereplőjük is van: Margot Robbie.

Sőt, a Sony nemcsak a színésznő kilétét fedte fel, hanem azt is kiszivárogtatta, hogy a film, aminek forgatókönyvét Peter Barry írja, a Marian címet viseli majd, és megfordítja a klasszikus szerepeket, azaz Lady Marian, akinek az eredeti történetben az volt a dolga, hogy Robin megmentse, most az erdőben fog rohangálni, és ő lesz a zsivány. Robbie-nak annyira bejött a szerep, hogy LuckyChap Entertainment nevű cége rögvest beszállt a gyártásba.

A film szinopszisa nagyjából ennyi:

Miután egy Anglia elfoglalására szőtt összeesküvés élete szerelmének halálát okozta, Marian a népe élére áll, és háborúba vezeti őket.

A film követi a tavaly elkezdett trendet, amikor is a Szellemirtókat forgatták le női főhősökkel, de említhetnénk a most forgó Ocean's Eight című okosbűnözős filmet is, amiben szintén nők alakítják a főszereplőket. Robbie az egyik legjobban eladható színésznő Hollywoodban, ő még a Suicide Squadból is jól jött ki (kap is egy csupa női képregényhősről szóló spinoffot), a Sony pedig állítólag franchise-t akar építeni a badass Lady Marian köré. (via)