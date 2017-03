Szurkoljunk a gonosz gyógyszeróriás ellen!

Egy orvosnő összefüggést fedez fel néhány furcsa haláleset és egy gyógyszer használata között. Utóbbit azonban egy nagyhatalmú gyógyszercég gyártja, amely minden befolyását latba vetve próbálja megakadályozni, hogy az ügyből botrány legyen. Ismerős a felállás?

Emlékeim szerint régebben népszerűbb volt az a műfaj, amelyben egy magányos, elszánt főhős vette fel a harcot az igazságot elhallgató, emberéleteket veszélyeztető óriáscég ellen, de most csak kettő ilyen filmet tudok mondani: a Kína-szindrómát és az Erin Brockovichot, pedig mintha sokkal több hasonlót láttam volna.

Mindenesetre ebbe a kategóriába tartozik az igaz történet alapján készült 150 milligramm is, mely Irène Frachon küzdelmét örökítette meg a Servier gyógyszergyárral, a Mediator nevű, cukorbetegeknek szánt gyógyszer forgalmazójával. Frachon sikeres könyvet írt a tapasztalataiból, és ebből készített filmet Emmanuelle Bercot, aki leginkább Az én szerelmem női főszereplőjeként lehet ismert, de rendezőként is dolgozik már jó ideje.

A 150 milligramm tehát egy hamisítatlan, tárgyalótermi Dávid és Góliát film (néhány naturalisztikus műtőbeli jelenettel), amelyben óriási teher hárul a főszereplőre, ezért is volt remek választás Frachon szerepére a dán Sidse Babett Knudsen, akit több híres dán filmben (Az egyetlen, Egyszer fent, egyszer lent, Majdnem tökéletes szerelem) és sorozatban (Borgen) is játszott, legutóbb pedig a Westworld Theresa Cullenjeként láthattuk. Az ő kedvéért Frachont még dán eredettel is ellátták a filmben.

A rendszerint erős nőket játszó Knudsen pedig tényleg emberfelettit alakít a becsvágyó és lelkiismeretes tüdőorvos szerepében, aki mindemellett az elviselhetetlenség határáig erőszakos, sőt, helyenként hisztérikus is, épp ezért már a sci-fi kategóriájába tartozik, amilyen angyali türelemmel viseli a rigolyáit a férje és a négy gyereke.

Rajta kívül a többi karakter sajnos már nem volt ennyire árnyalt: a gyógyszergyár képviselői mind cinikus, rosszindulatú szemétládák; Frachon kollégái kedves, bolondozásra hajlamos, szerethető figurák, akárcsak a családtagjai, és így tovább.

150 milligramm (La Fille de Brest) Index 6/10 IMDB 6,7/10 Allociné 3,7/5

Az mindenképpen ad egy sajátos ízt a filmnek, hogy Bretagne egyik legnagyobb városában, a kikötőváros Brestben játszódik: egyrészt a helyszín lehetőséget ad jó pár festői képre és tengerparti snittre, másrészt a film folyamatosan érzékeltetheti, mennyire lenézik Párizsban a kis breton kórházat és kutatóit. (A film francia címe is La Fille de Brest - A bresti lány.)

Frachonon kívül az egyedüli igazán fontos szereplő a kutatást vezető, érzékeny és introvertált Le Bihan professzor (Benoît Magimel), akinek az alakját a könyvbeli megfelelőjéhez képest jelentősen átírták, és kreáltak is pár konfliktust közte és Frachon között. A film első felében az ő kettősük jól is működik, kár, hogy utána Le Bihannak már kevés funkciója marad, Frachonnak pedig új, kevésbé karakteres segítőtársai lesznek.

A 150 milligramm lelkiismeretesen elmeséli ugyan a sztorit, ám a fentebb említett hibái mellett a legzavaróbb a film hossza: a cselekmény egyáltalán nem olyan fordulatos, hogy megindokolná a két óránál is hosszabb játékidőt. Tényleg bűnnek érzem, ha egy 90-100 perces filmre való sztorira még félórát ráhúznak, mint ebben a filmben: Bercot legalább három ponton nyugodtan befejezhetné a filmet az utolsó harminc percben, mégis húzódik tovább, mint a rétestészta, pedig már sokat nem adnak hozzá ezek a tiszteletkörök.

Ezért hiába korrekt film a 150 milligramm, igazából Sidse Babett Knudsen alakítása mellett leginkább az szól csak mellette, hogy manapság ritkán különül el ennyire nyilvánvalóan jó és rossz egy filmben, és tényleg fenntartás nélkül szurkolhatunk a gonosz gyógyszercég ellen. (Továbbá jár egy piros pont a rendezőnek, amiért egy 2009-ben játszódó jelenetbe betette annak az évnek tényleg az egyik legszebb számát: a Two Weekset a Grizzly Beartől.)