Megérte két évtizedet várni az új Trainspottingra

Kultikus filmekhez nem biztos, hogy jó ötlet folytatást csinálni, de vajon mennyiben igaz ez a kilencvenes évek egyik közkedvelt és azóta is sokat emlegetett filmjére, a Trainspottingra? Danny Boyle ugyanis belevágott, és megcsinálta a folytatást T2 Trainspotting címen, mi pedig megnéztük és ki is beszéltük. Indokolja-e bármi ezt a filmet a nosztalgián kívül? Beletört-e az immár Oscar-díjas Danny Boyle bicskája abba, hogy folytatást csinált a filmhez, amely meghozta számára a világhírnevet? Lehet-e pozitív üzenete egy leépülő országban élő, lecsúszott drogosokról szóló filmnek? Kire emlékeztet az őszülő bajszú Begbie? És lesz-e harmadik rész újabb húsz évvel később? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ. (A kritikánk a filmről itt olvasható.)

Mire jó ez?

