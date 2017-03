Hamarosan annyi Deadpoolt kapunk, amennyit nem szégyellünk

Az X-Men-filmek producere, Simon Kinberg a Deadline-nak adott interjút, amiből kiderül, hogyan tervezik végre összekötni a mutánsok állandó viaskodását az emberekkel és Deadpoolt, a stúdió egyetlen tényleg jó mutánsos filmjét. Ez lesz az X-Force, amiben Deadpool lesz az egyik kulcs karakter.

Az interjúban Kinberg kitér arra, hogy a Marvel-filmekkel ellentétben az X-Men-filmeket sokkal nehezebb összekötni, hiszen amíg az X-Men: Apokalipszis a '80-as években játszódik, addig a legutóbbi Logan 2029-ben, és az első trilógia óta megjelent filmek is ugrándoznak az időben. Kinberg szerint vannak tervek arra nézve, hogyan lehet egyszer mindent összekötni mindennel, de ez csak akkor lesz, ha organikusan történhet. A képregényekben visszatérő elem az időutazás és az idősíkok állandó baszkurálása, itt jön képbe például Deadpool is.

Kinberg ugyanis elkotyogta, hogy a készülő X-Force két vezetője Deadpool és Cable lesz. Előbbi szólófilmjének folytatása már készül, és azt is tudni lehet, hogy felbukkan benne Cable is. Róla annyit érdemes tudni, hogy egy időutazó mutáns, akinek Küklopsz az apja, az anyja pedig Jean Grey klónja, illetve a képregényekben ő alapítja meg az X-Force-t. Az X-Force voltaképpen az X-Men titkos kivégzőosztaga, ez a csapat kapja azokat a radar alatti missziókat, ahol akár ölni is szükséges.

Az eredeti történet szerint az X-Force-t némileg a New Mutants tagjaiból rakták össze, ami azért is érdekes, mert közben a Fox elkezdte ennek a filmnek is az előkészítését. A New Mutants az X-Men-képregények mostohagyereke, ez az a mutánsgeneráció, aminek tagjai csak nagyon ritkán kaptak annyi figyelmet, mint mondjuk Rozsomák, Küklopsz, Kolosszus, Jean Grey, vagy akár a szintén szólófilmet kapó Gambit. Kinberg ráadásul azt is mondja, hogy a stúdió nyitott egy felnőtt besorolású X-Force-filmre, ami nem csak azért érthető, mert kifejezettem véres, erőszakos sztorikról van szó, hanem azért is, mert a Deadpool után a Logan is kifejezetten jót megy a pénztáraknál annak ellenére, hogy korhatáros.

Az X-Force egyébként új vonalat is hozhat az X-Menbe, hiszen ez a csapat a többiekkel szemben a megelőzésre figyel, és titkos akciókat indítanak gyűlöletcsoportok, terroristák és erőszakos bűnszervezetek megfékezésére, mielőtt még kitörne a baj. Az X-Force tagjai közé tartozott korábban a filmekből ismert Küklopsz, Rozsomák, Arkangyal, Deadpool, Vihar és a Loganben megismert X-23 is. Ha hinni lehet Kinbergnek, ezek közül páran feltűnhetnek az X-Force-filmben is.

A Deadpool 2 forgatását már elkezdték, ezt követi majd az X-Force, a New Mutants és a Gambit Channing Tatum főszereplésével, de egyelőre ennél többet nem tudni a projektekről.