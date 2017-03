Uma Thurman is szerepel Lars von Trier következő filmjében

Uma Thurman is csatlakozik a The House That Jack Built című film stábjához, ami egyébként Lars von Trier következő filmje. A Hollywood Reporter írja, hogy Thurman egyike lesz azoknak a szerencsétlen nőknek, akik találkoztak Jackkel, a sorozatgyilkossal.

Thurman A nimfomániás forgatásán dolgozott először Von Trierrel, aki az új thrilleréhez olyan szereplőket válogatott össze, mint Matt Dillon, Riley Keough, Sofie Grabol, Bruno Ganz, illetve az a Siobhan Fallon Hogan, akinek ez már a harmadik filmje lesz a rendezővel.

Fotó: Edward Berthelot Uma Thurman

A történet a '70-es évek Amerikájában játszódik, és Jack, a sorozatgyilkos öt emberölését meséli el úgy, mintha mindegyik egy mestermunka, valami művészeti alkotás lenne. Aztán természetesen képbe kerül a rendőrség is.