James Cameron: Értsék meg, 2018-ban nem lesz Avatar

Pedig korábban már eltolta egy évvel minden idők legsikeresebb filmje, az Avatar második részének megjelenési dátumát, amikor azt mondta, csak 2018 legvégén mutatják be a filmet. Most viszont kijelentette: ez sem fog megtörténni.

James Cameron már korábban bejelentette, hogy egy csomó folytatást készít az Avatar című filmhez, amin nem nagyon lepődött meg senki, mivel ez volt minden idők legsikeresebb filmje a maga 2,8 milliárd dolláros (820 milliárd forintos) bevételével. Azt is elmondta, hogy egyszerre szeretné leforgatni a második, harmadik, negyedik és ötödik részt, úgyhogy az biztos, hogy a legelvetemültebb rajongóknak sem kell a következő jó tíz évben elvonási tünetektől félnie.

Az viszont már nagyobb kérdés, hogy mikor jut el Cameron a 2009-es film első folytatásának bemutatásához. A legutolsó információ erről az volt, hogy 2018 decemberében akad majd először méltó kihívója az akkor esedékes, ki tudja, hányadik Star Wars-filmnek, de Cameron most lehűtött mindenkit, és közölte, abból bizony nem esznek.

"Nos, a 2018-as bemutató nem fog megtörténni. Még nincs biztos megjelenési dátumunk. Mindenkinek meg kell értenie, hogy itt több egymást követő bemutatóról van szó. Nem az Avatar 2-t készítjük, hanem az Avatar 2-t, 3-at, 4-et és 5-öt. Ez egy epikus vállalkozás. Olyan, mint megépíteni a Három-szurdok-gátat" - mondta a rendező a Joblo cikke szerint.

"Tudom, mit csinálok életem következő nyolc évében. Nem is olyan nagy időkeret ez, ha belegondolnak: négy és fél év volt elkészíteni egy filmet, és most négyet csinálunk. Teljes erőbedobással dolgozunk. Most ez tölti ki a napjaimat, de hamarosan az éjszakáimat is ez fogja. Már elég jól állunk lényeink és a díszleteink dizájnjával, nagyon izgalmas az egész. Szeretném, ha már most a világ elé tárhatnám, de fenn kell tartanunk a show-t, úgyhogy majd csak akkor lebbentjük fel a fátylat, ha eljön az idő" - magyarázta Cameron.

Nem lenne meglepő az sem, ha hamarosan még egy hasonló csúszást is bejelentene a rendező, mivel 2015-ben még úgy volt, már 2017 karácsonyán jön a második rész, és az előkészítés már akkor is két éve tartott. Akkor egyébként úgy volt, hogy az új filmek együtt alkotnak egy különálló történetet, és visszatér bennük Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver és Stephen Lang is.