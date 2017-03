Magyar film kapott nagydíjat Kaliforniában

Vranik Roland filmje, Az állampolgár nyerte a legjobb dráma díját a kaliforniai San José-ban megrendezett 27. Cinequest filmfesztiválon, amelyen 50 ország 132 filmjét mutatták be a múlt héten – közölte a Filmalap.

Fotó: mozinet.hu

Az állampolgárnak nem ez az első külföldi díja: nemrég a legjobb forgatókönyv díját kapta a Fantasporto filmfesztivál Rendezők Hete programjában Portugáliában.

Az állampolgár jelenleg is látható a hazai mozikban a Mozinet a forgalmazásában. Mi azt írtuk róla,jó és fontos film, bár nem tökéletes – viszont a magyar nézők elkerülik, hét hét alatt csak 10 ezer nézője volt.

A filmfesztiválon született egy másik, magyar vonatkozású siker is: a szakmai zsűri a komédia kategóriában Anca Miruna Lazarescu rendezését, az Utazás apánkkal című német-román-magyar-svéd koprodukciót díjazta a legjobb film díjával. A Filmalap támogatásával is készült kelet-európai road movie-ban számos hazai filmes szakember – köztük a müncheni filmfesztiválon a legjobb filmzenéért járó díjjal elismert Darvas Ferenc zeneszerző – is részt vett.