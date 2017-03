A Kingsman rendezője kaphatja az Acélember 2-t

A Warner Bros. tovább rázza a DC-univerzumot, és a már bejelentett Igazság ligája-, Wonder Woman-, Batman-, Zöld lámpás, The Flash-, Cyborg-, Suicide Squad 2-, Gotham City Sirens-, Deadshot-, Nightwing-, Shazam-, Black Adam-, Lobo és Aquaman-filmek után Acélember 2-t is akarnak forgatni, aminek rendezésére azt a Matthew Vaughnt nézték ki, akinek a Kingsmant és az X-Men: Az elsőket is köszönhetjük.

A film, mármint az Acélember 2 nem az első közvetlen folytatása lesz (nem is nagyon lehet, hiszen azt a sztorit a Batman v Superman vitte tovább), hanem egy ún. soft reboot vagy reimagining, ami annyit tesz, hogy igen, megint kapunk egy kvázi eredettörténetet a Henry Cavill alakította Supermanről.

Hogy erre mi szükség, azt mi nem tudjuk, hiszen Superman történetét már elég sokszor feldolgozták a moziban és a tévében is, akinek nincs herótja a Clark-farmtól, az még nem látta a Smallville című sorozatot. Vaughn még nem mondott igent a melóra, de azt kijelentette, hogy a karaktert egyébként imádja, és fontolgatja, hogy elvállalja a filmet. Nem ez az első eset, hogy a neve felmerül a Warnernél, az első Acélembert is ő rendezte volna, de a stúdió inkább Zack Snyderre bízta a filmet.

Hogy Vaughn milyen Supermant képzel el, arról egy korábbi nyilatkozata árulkodik leginkább:

Amit szerintem semmiképpen nem érdemes Supermannel csinálni, az az a sötét irány, amibe a Sötét lovag elvitte Batmant. Superman színes, vidám alak, legalábbis nekem az.

A Warner háza tájáról már elég régóta hallani, hogy a DC-filmeket szeretnék lazább, viccesebb irányba elvinni, és nem a fogcsikorgatást helyezni előtérbe, mint a Batman v Superman esetében.