Feltámasztanák a Gladiátort

A 2000-ben készült, 12 Oscar-nevezéséből ötöt díjra váltó Gladiátort simán tekinthetjük Russell Crowe karrierjének beindítójának, így ha Ridley Scott azt mondja neki, hogy megint fel kellene venni a szandált, nemigen fog nemet mondani. Márpedig nagyon úgy tűnik, hogy azt fogja mondani.

Scott az SXSW filmfesztiválon, egy Alien-bemutató után nyilatkozta az Entertainment Weeklynek, hogy a mai napig érdekli a Gladiátor folytatása:

Én már tudom, hogy hoznám vissza. Beszéltünk is erről a stúdióval, de ők csak a fejüket csóválták, "hiszen halott, Ridley." Nekem már kész a megoldásom arra, hogyan támasztanám fel. Hogy nekik is tetszene-e, azt nem tudom, egyelőre nem tartunk még abban a szakaszban. A filmet ugye 17 évvel ezelőtt forgattam, és azóta Russell is változott, ráadásul most is dolgozik valamin, de szerintem rá tudnám beszélni.