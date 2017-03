Ben Affleck újra rehabra vonult az alkoholproblémái miatt

Tizenhat éve egyszer már megjárta az elvonót, most újra bevonult, hogy jó apja lehessen a gyerekeinek.

„Befejeződött az alkoholfüggőségem miatti gyógykezelésem. Olyan dolog ez, amivel korábban is megküzdöttem már, és a jövőben is szembe kell néznem vele” – írta Facebook-oldalán a kétszeres Oscar-díjas Ben Affleck, aki 2001-ben, 29 évesen egyszer már megjárta a rehabot. Arról azt mondta, fiatal volt, túl sokat bulizott, úgyhogy ki akarta tisztítani a fejét, és elgondolkodni arról, ki is akar lenni valójában. Addigra már megkapta – Matt Damonnal közösen – az első Oscar-díját a Good Will Huntingért; mostanra már túl van a másodikon is Az Argo-akcióért.

„A maga teljességében szeretném megélni az életet, és a lehető legjobb apa szeretnék lenni. Azt szeretném, ha a gyerekeim is tudnék, nem szégyen segítséget kérni, amikor szükségünk van rá, és példaként szeretnék szolgálni mindazok számára, akiknek segítségre lenne szükségük, de nem merik megtenni az első lépést” – írta most.

„Szerencsés vagyok, hogy érezhetem a családom és a barátaim szeretetét, köztük szülőtársamét, Jenét is, aki mindig támogatott és foglalkozott a gyerekeinkkel, ameddig én a rám kiszabott munkát végeztem” – írja Affleck feleségéről, három gyereke anyjáról, Jennifer Garnerről, akivel már korábban bejelentették különválásukat, de elválni azóta sem váltak el hivatalosan. „Ez volt az első lépés a felépülésem felé.”

Affleck mostanában egyébként nincs túl jó helyzetben szakmailag sem. A kritikusok utálták a Batman Superman ellen című filmet is, amelyben ő volt a denevérember, Az éjszaka törvénye című új rendezése pedig megbukott (szerintünk is nagyon rossz volt). És nemrég kijelentette: mégsem ő rendezi a következő, The Batman című Batman-filmet, noha hosszú ideig úgy volt, hogy nem csak a főszereplő lesz ő.