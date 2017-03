Éreztem a hárommilliárd forint nyomását

Ha létezik Magyarországon olyan, hogy blockbuster-rendező, akkor Herendi Gábor ilyen alkotó. A két Valami Amerika és a Magyar vándor után most elkészítette a nálunk hatalmas költségvetésűnek számító Kincsemet, egy fiataloknak szóló, valós sztorin alapuló történelmi filmet. Aminek szinte semmi köze nincsen A hídemberhez, a legutolsó hasonló magyar próbálkozásnak.

Herendivel a premier előtt két héttel beszéltünk, többek között arról, hogy milyen érzés volt, amikor felkérték a rendezésre, hogyan tudta megtalálni a főszereplőket, és milyen egy ekkora költségvetéssel dolgozni. Áttekintettük a karrierjét a Valami Amerikától kezdve a Lorán, a Tea és Társas játék című sorozatokon át egészen a Kincsem utómunkájáig. Megtudtuk, hogy mennyire szerencsétlen volt a Tea című sitcom sorsa, ami ennek ellenére megért 33 részt, és hogy miért ekézte egyszerre a jobb és a baloldal a Magyar vándort, illetve hogy miképpen készült fel a Kincsemre.

Mire jó ez?

