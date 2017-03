Semmi se szent: újramelegítenék a Mátrixot is

A Warner Bros. újraindítaná a Mátrix című sci-fi-trilógiát, még akkor is, ha az eredeti író-rendező Wachowski testvérek nincsenek benne a dologban. Keanu Reevesnek tetszik az ötlet.

A Warner Bros. stúdió elkezdett a Mátrix-filmek újraindításán dolgozni – írja bennfentes forrásaira hivatkozva a The Hollywood Reporter. Az 1999-es akció-sci-fit sokan a filmtörténet egyik legeredetibb sztorijának tartják, úgyhogy épp itt lenne az ideje beilleszteni Hollywood mostani, ismert brandek végtelen számú újramelegítésén alapuló és minden eredetiséget nélkülöző trendjeibe.

A lap informátorai szerint a Creed: Apollo fiában Rocky Balboa fiát játszó Michael B. Jordan neve merült fel a főszerepre. Jelenleg viszont úgy tűnik, hogy az eredeti trilógiát író és rendező Wachowski testvéreknek nincs köze a projekthez, bár ez később még változhat. A Warner mindenesetre nem kommentálta a lap értesüléseit.

A Hollywood Reporter úgy tudja, hogy az ötlettel az eredeti filmek producere, Joel Silver kereste meg a stúdiót annak ellenére, hogy korábban 30 millió dollárért eladta minden filmjének jogait a Warnernek, ráadásul a stúdió és a producer viszonya is problémás: egyrészt korábban pénzügyi gondok voltak vele, másrészt állítólag Wachowskiékkal sincs jóban. Márpedig a stúdiónak nyilván sokkal fontosabb lenne a rendezők nevét kiírni a plakátra, mint a producerét.

Az eredeti filmek főszereplője, Keanu Reeves azt mondta a Yahoo Moviesnak, hogy elméletileg nem lenne ellenére a dolog, de csak akkor, ha Wachowskiék is benne lennének. „Nekik kéne írniuk és rendezniük. És persze lássuk meg, milyen lenne a sztori, de amúgy persze, bár nem is tudom, fura lenne, de miért is ne?”

A Mátrixtól 1999-ben nem várt túl sokat a stúdió, nem is kiemelt időszakban mutatták be – március 31-én –, de a sztori, amely szerint az egész világ egy számítógépes szimuláció, amelyből csak egy kis csapat lázadó ébredt fel, hogy megküzdjön a burokban tartott embereket kihasználó program ellen, és a különleges és a korban abszolút úttörőnek számító digitális trükkök miatt mégis az év legtöbbet hozó korhatáros filmje lett, az összes azévi film közül ez hozta a negyedik legtöbb bevételt, és nyert is négy Oscart. Korábban felmerült, hogy tévésorozatként folytatódhatna, de az ötletet elvetették. Viszont a Star Wars-sorozat minden nyakló nélküli rétestészta-üzemmódba kapcsolásának sikere érthető, hogy izgatja a Warner fantáziáját is.