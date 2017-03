Pókember ősellensége is saját filmet kap

Bejelentette a Sony, hogy 2018-ban saját szólófilmet kap Venom, Pókember egyik ősi ellensége, írja a Variety. A bejelentés azért is nagyon furcsa, mert még ki sem jött a másodjára rebootolt Pókember, de már külön filmet forgatnak az egyik mellékszereplőnek, az eredeti trilógia főgonoszának, Venomnak.

A bejelentés szerint 2018 október 5-én érkezik majd meg Venom a mozikba, ahol majd a Sony ráereszti a következő Dzsungel könyve-filmre. És nem, ez nem a tavaly Disney-film folytatása, hanem a Warner saját eredettörténete a klasszikus meséről. Mivel az eredeti könyv szerzői jogai lejártak, így bármelyik stúdió forgathat róla. A Venom miatt két héttel eltolták Fede Alvarez The Girl in the Spider's Web című filmjét is, ami ugyanannak a könyvsorozatnak a része, amiből a Tetovált lány is készült. Ezzel együtt az Aquaman is átkerült októberről december 21-re, amivel a Warner a csúszó Avatar 2 helyét próbálja meg betölteni.

Visszatérve a Sonyhoz, a Venom bejelentése azért is meglepő, mert eddig csak akkor bukkant fel a karakter neve, amikor a franchise csődöt mondott. Az első trilógia utolsó felvonásában bukkant fel először a földönkívüli szimbióta, és az Pókember 3 annyira rossz lett, hogy a Sony inkább rebootolta az egészet. Legközelebb aztán már az Andrew Garfield-érában bukkant fel újra, amikor a Sony még azt tervezte, hogy a Marvelhez, a DC-hez és a Foxhoz hasonlóan univerzumot épít különböző Pókember-filmekből. Be is volt tervezve a Sinister Six meg egy saját Venom-film, aztán a nagyot bukó Csodálatos Pókember 2 után inkább megegyeztek a Marvellel, és úgy lőtték újra Pókembert, hogy Tom Holland már a Bosszúállók nem hivatalos tagjaként bukkant fel.