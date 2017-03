Négy percet akar kivágni A Szépség és a Szörnyetegből a malajziai cenzor

Malajziában meleg férfiakat kizárólag akkor szabad a vásznon mutatni, ha „megbánást tanúsítanak”, vagy ha negatív színben tűnnek fel.

A malajziai cenzor egy interjúban elárulta, mely részeket kifogásolta a Disney új filmjében, A Szépség és a Szörnyetegben. Kiderült, hogy hiába beszéltek korábban csak egy kisebb beavatkozásról, valójában 4 percet és 38 másodpercet akartak kivágni a filmből arra hivatkozva, hogy Malajziában meleg férfiakat kizárólag akkor szabad a vásznon mutatni, ha „megbánást tanúsítanak”, vagy ha negatív színben tűnnek fel.

A cenzor elmondta, az egyik kifogásolt jelenetben egy férfi hátulról átölel egy másik férfit. Egy dallal az volt a probléma, hogy állítólag burkolt szexuális utalások jelennek meg benne. Ezen kívül pedig még egy jelenetet kifogásoltak „a film vége felé”.

A maláj cenzúrabizottság elnöke, Abdul Halim elmondta: „Malajzia nem ismeri az LMBT ideológiát”, ezért aztán „nagyon óvatosnak kell lenniük a munkájuk során, mert felelősek vagyunk az országunkért, az alkotmányunkért és az emberekért. Ha átengedtük volna ezeket a jeleneteket, az emberek azt gondolhatták volna, Malajzia elismeri a melegséget.”

Halim azt is elmondta, akkor lettek kíváncsiak, amikor Oroszországban 16 éven felülieknek ajánlották csak az elvileg gyerekfilmet: „meg kell védenünk magunkat”. Azt is elismerte ugyanakkor, hogy Malajziában sokan fel vannak háborodva, amiért náluk – mivel a Disney visszautasította a cenzúrát – nem mutatták be a filmet.

A Szépség és a Szörnyeteg egyébként óriási meglepetést okozott a Disney-nek: 350 millió dolláros bevétele a valaha volt második legjobb márciusi nyitóhétvégét jelenti. (A rekordot a Batman Superman ellen tartja.) A bevétel nagyjából fele, 170 millió dollár Amerikából, 180 millió dollár a világ többi országából származik.