Két magyar film is a legnézettebbek között

A Kincsem ráadásul messze a legnézettebb film volt itthon a múlt héten, ilyenre már rég volt példa magyar film esetében, mondhatni milliárdos szuperprodukcióhoz méltó nézőszámot hozott.

Ahogy azt már megírtuk, 72 ezren látták Herendi Gábor filmjét a mozikban a múlt héten - ilyen nézőszámra utoljára 2006-ban volt példa magyar film esetében, mindjárt kettő is: az Üvegtigris 2. 114 055, a Szabadság, szerelem pedig 72 832 nézőt vonzott.





A Kincsem (kritikánk itt olvasható) ráadásul köröket vert az aktuális hollywoodi blockbusterekre: a második Kong: Koponyaszigetet feleannyian sem látták, és ott van a vert mezőnyben a Logan - Farkas, valamint a John Wick 2. felvonása is.

A másik magyar film, a Testről és lélekről a top 10-ben ezekkel a produkciókkal ugyan nem tudja felvenni a versenyt, de Enyedi Ildikó díjnyertes filmje még így is tartja magát az élbolyban, és lassan a 40 ezres össznézőszámot is eléri.

Új szereplő még a top 10-ben a Némaság: Martin Scorsese filmjét több mint ötezren nézték meg az első héten, amely manapság igen szép szám egy Japánban küszködő jezsuita szerzetesekről szóló filmtől.

Amerikában A szépség és a szörnyeteg kiugróan magas eredménnyel debütált a mozikban, és az első héten már meg is térült a film 160 millió dolláros összköltségvetése. Ehhez tegyük hozzá, hogy a film máshol is elképesztően népszerű, egy hét alatt hozott 350 millió dollárt világszerte, és még olyan helyeken is kimagaslóan teljesített, mint Oroszország, ahol pedig a meleg szereplők miatt magasabb korhatárba sorolták. Nálunk a héten mutatják majd be.

Az amerikai top 10 egy része megegyezik az itthoniakkal, de van rajta olyan film is, amit még később mutatnak csak be nálunk: a rendkívül jó kritikákkal érkező Tűnj el! (Get Out) áprilisban jön majd.