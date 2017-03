Ridley Scott elszólta magát az új Alien-filmről

A rendező spoilerrel is felérő részleteket kotyogott ki egy friss interjúban az Alien franchise-ról: nemcsak az új film címét, hanem azt is, hogyan illeszkedik majd a többi közé.

Scott a Fandangónak beszélt arról, hogy az új Alien-film címe Awakening (Ébredés) lesz, de azt is elmondta, hogyan illeszkedik majd a sztori időrendjébe: Prometheus, Awakening, Covenant - ebben a sorrendben történik majd a cselekmény. Mielőtt Katherine Waterston, a Covenant női főszereplője félbeszakította volna a beszédes Scottot, a rendező még azt is elárulta, hogy ha ez a három film sikeres lesz, akkor még egy teljes Alien-trilógia is szerepel a tervei között.

Az Alien: Covenant május 18-án érkezik a mozikba, és elvileg a Prometheus, az első Alien-elősztori folytatása lesz. Az előző filmből ismét felbukkan Noomi Rapace, Guy Pearce és Michael Fassbender is, hozzájuk csatlakozik Danny McBride, James Franco és Katherine Waterston.