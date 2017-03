Tom Cruise egy éve készül a Mission: Impossible 6 egyik jelenetsorára

Tom Cruise azok közé a színészek közé tartozik, akik csak akkor nem csinálják meg a kaszkadőrjeleneteiket, ha a biztosítótársaság képviselője és a stúdiófőnök sírva könyörög neki, hogy ha lehet, ne haljon már meg a forgatáson, mert csődbe mennek. A Mission: Impossible-filmek esetében Cruise különösen kényes volt arra eddig is, hogy a második film nyitójelenetében látott sziklamászástól az ötödikben megcsodált, repülő oldalán való függeszkedésig mindent ő maga csináljon, aztán vagy összetörte magát kicsit közben, vagy nem. A most készülő hatodik filmben látható akciójelenetsorra viszont többet kellett készülnie, mint bármire eddig.

Az új filmet ismét Christopher McQuarrie írta/rendezi majd, ami jó hír, hiszen a Mission: Impossible - Titkos nemzet akciójelenetei a sorozat legjobbjai közé tartoznak. A nemrég véget ért SXSW fesztiválon a filmet gyártó Skydance Media elnöke, David Ellison mesélt el pár dolgot a Mission: Impossible 6-ról, például azt, hogy a forgatást április 10-én kezdik Új-Zélandon, és azt is, hogy a fő akciójelenetsorra Cruise az előző film vége óta készül, de izomból.

Azt mondta, hogy a Henry Cavill alakította karakter nagyon izgalmas, de ez is eltörpül, amellett a kaszkadőrmutatvány mellett, amit majd Cruise hajt végre a filmben.

Azt hittem, hogy a Burj Khalifa megmászása után már nem lesz jobb, erre felkapaszkodott egy A380-as oldalára, és ott lógott róla. Ami viszont a MI6-ban jön, az ennél is elképesztőbb, ilyet még Tom soha nem csinált, egy éve készül rá, annyira összetett és kemény. A leghihetetlenebb és lenyűgözőbb dolog lesz, amit valaha láttam. Tom hitvallása az, hogy a CGI-filmek világában a néző simán meg tudja állapítani, hogy nem a színész csinálja a jelenetet, vagy nem is egy gépen lóg a levegőben, hanem a zöld vászon előtt bohóckodik. A közönség a jelenetet látva szinte érzi azt a feszültséget, amit Ethan Hunt is, és ettől lesz teljes az élmény.