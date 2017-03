Lopással vádolják a Disney-t egyik legsikeresebb filmje miatt

A Total Recall - Az emlékmás című Schwarzenegger-film és a Next - A holnap a múlté egyik írója, a Különvélemény egyik producere azt állítja, kétszer is megmutatta a Disney-nek egy saját ötletét, amelynek története és karakterei pontosan ugyanolyanok, mint a Zootropoliséi, de a Disney mindkétszer elküldte őt.

Gary L. Goldman pert indított a kaliforniai szövetségi bíróságon a Disney ellen a plágiumvád miatt. A kereset egy idézettel kezdődik a Zootropolis rendezőjétől: "Ne aggódjatok, ha úgy éreznétek, hogy lemásoltok valamit, mert ha átszűritek magatokon, azzal úgyis behozzátok a saját perspektívátokat" - írja a Hollywood Reporter.

A kereset szerint a Disney már az Oroszlánkirály, a Toy Story, a Szörny Rt., a Fel!, az Agymanók és más saját filmjei esetében is plagizált. "És most megtették Gary L. Goldman Zootropolisával is. Goldman kétszer, 2000-ben és 2009-ben is bemutatta a Disney-nek franchise-tervét, amelynek része volt egy élőszereplős, Looney című film és az animációs Zootropolis. Bemutatta a forgatókönyvvázlatot, a szinopszist, a karakterleírásokat és rajzokat a szereplőkről. Még a címet is kitalálta. De ahelyett, hogy törvényesen megvásárolták volna a tervet, azt állították, hogy nem érdekli őket és elküldték Goldmant, majd lemásolták az ő témáit, beállításait, sztoriját és párbeszédeit - néhányat szó szerint" - írja Goldman jogi képviselője.

A keresetben szerepelnek a Goldman által állítólag készített tervek is, mellettük a Zootropolisban látható karakterekkel:

A kereset szerint Goldman korábban már sikerrel dolgozott a Disney-vel, egy Stan Lee-képregény (Blaze) adaptációján, ekkor mutatta meg másodszor a terveit a cég egyik vezetőjének. Ennek ellenére végül nélküle kezdték fejleszteni a filmet, amely aztán több mint egymilliárd dollárnyi bevételt ért el.

A Disney ugyanakkor közölte: "Goldman keresete tele van nyilvánvalóan hamis vádakkal, és nem több, mint egy sikeres, nem általa készített film erkölcstelen kihasználásának kísérlete. Minden erőkkel azon leszünk, hogy megvédjük tőle a filmet a bíróságon."