Egy alsógatyás idiótával töltenék be Shrek helyét

Amerikában eladtak 50 millió példányt azokból a gyerekkönyvekről, amelyek Alsógatyás kapitány kalandjait mutatják be tizenkét részen keresztül, de a köteteket 18 másik országban is kiadták, pár részt még Magyarországon is. Úgyhogy nem csoda, hogy most animációs film készült a sztoriból.

A DreamWorks utolsó igazán nagy, önálló ötleten alapuló animációs filmsikere, az Így neveld a sárkányodat óta már hét év eltelt. Az egykor a Shreket, a Kung Fu Pandát és a Madagaszkárt legyártó stúdiónak finoman szólva sem sikerült kihasználnia a legkésőbb a Pixar és a Disney egyesülése óta érezhető animációs minireneszánszt: míg a konkurensek előjöttek az Agymanókkal, a Zootropolisszal, A kis kedvencek titkos életével, a Hős6ossal vagy a Jégvarázzsal, addig ők vagy csak folytatásokat, vagy olyan mérsékelt visszhangot kiváltó új produkciókat gyártottak, mint a Turbo vagy a Trollok.

És most úgy tűnik, ha üzletileg nem is, de művészileg végleg feladták a harcot: elég csak megnézni az Alsógatyás kapitány elképesztően igénytelen, ócska grafikáját és szomorú alpáriságát, ami már akkor is elég szembetűnő, ha nem tudjuk, hogy a kapitány főellensége Poopypants, azaz nagyjából Kakás gatya névre hallgat.

A filmhez mindenesetre most kijött az első előzetes, amelyből a könyvet nem ismerők számára is kiderül, hogy a sztori szerint két megátalkodottan rossz iskolás gyerek többé-kevésbé véletlenül saját rajzolt képregényük főhősévé változtatják a mogorva iskolaigazgatót, aki ettől totális idiótaként kezd viselkedni.

A filmet Amerikában június 2-án mutatják be, és a Turbóért felelős David Soren rendezi, a forgatókönyvet pedig a Gólyákat és a Zoolander 2-t író Nicholas Stoller jegyzi.