Egyszerűen szép lett az új A szépség és a szörnyeteg

Már a nyitóhétvégén bevételi rekordot döntött a Disney új, élőszereplős A szépség és a szörnyeteg című filmje Amerikában, 350 millió dolláros bevétele a valaha volt második legjobb márciusi nyitóhétvégét jelenti. Erre sok szempontból lehetett számítani, egyrészt eddig minden élőszereplő remake elég jól termelt (még az olyan nem túl nagy vihart kavart darabok, mint a Demóna is), látványosak és jól kidolgozottak voltak (lásd A dzsungel könyve), és ráadásul sikerült Emma Watsont leigazolni a főszerepre. Másrészt pedig sikerült felépíteni egy PR-kampányt, remekül, és valószínűleg tudatosan.

A rendező jó előre felvezette egy interjúban, hogy lesz egy meleg szereplő a filmben, ami egyrészt tovább fokozta az érdeklődést a film iránt, másrészt sokan dicsérték a Disney-t, hogy bevállal egy ilyen karaktert. Amikor pedig nem dicsérték a Disney-t, akkor arról cikkeztek, hogy melyik országban fogják cenzúrázni a meleg jeleneteket, vagy éppen betiltani az egészet. Oroszország is betiltásra készült, bár ott végül 16-os karikával simán megy a film, mert mégsem találtak a filmben semmit, ami sértené a "homoszexuális propagandát" tiltó törvényt.

Pedig a meleg szál a filmben szinte teljesen elhanyagolható, a gyereknek, - amire a cenzúrával fenyegető államok hivatkoztak, - valószínűleg fel sem tűnik. És ráadásul még csak nem is túl eredeti ez a vonal, inkább egy viccelődős szála a filmnek, még ha fel is vonultat dilemmákat. Nem ezért fog mindenesetre hatalmas bevételt hozni a film, hanem azért,

mert a felújított A szépség és a szörnyeteg egyszerűen szép film,

ami tökéletesen kihasználja a 3D által nyújtott lehetőségeket, Bár gyakorlatilag egy az egyben ugyanolyan, mint a rajzfilm, lenyűgöző lett, és tényleg tök jó nézni. Még úgy is, hogy a sztori aztán az ég világon semmilyen meglepetést nem tartogat.

A történet mindenkinek ismerős: Belle egy kissé flúgos feltaláló nagyon okos lánya, ő maga is szeret feltalálni dolgokat, például kézi mosás helyett eszkábál egy mosógépet, amiért persze mindenki hülyének nézni. Meg azért is, meg állandóan olvas, a faluban fellelhető mind a hat darab könyvet elolvasta többször is. Bellre nagyon fáj a foga Gaston ezredesnek (Luke Evans) és mivel éppen nincs háború, nagyon unatkozik, így teljes állásban azzal van elfoglalva, hogy megszerezze Belle-t, akinek persze esze ágában sincs hozzámenni.

Megbízhatóan jó Disney-film IMDB: 7.9/10 Rotten Tomatoes: 70% Index: 8/10

Gastonnak azonban hamarosan lehetősége nyílik a hős szerepében tetszelegni, amikor Belle-t fogságba ejti a szörnyeteg. Amikor azonban kiderül, hogy Belle apja nem akarja neki adni a lányát, Gaston mindent elkövet, hogy eltegye láb alól az öreget: először felkínálja a farkasoknak, majd a bolondok házába viteti. Hű barátja és társa Lefou, (Josh Gad) aki sokszor próbálja gátolni a gonoszságában. És itt jön be a meleg szál - Lefou ugyanis láthatóan szerelmes Gastonban, és eléggé szenved ettől. Folyamatosan próbálja lebeszélni a lányokról, és mindent megtenne érte, ami csak lehet, még olyan dolgokat is, ami ellenkezik a saját lelkiismeretével, - és ezáltal csak még jobban szenved, bár a filmben szegény, nem túl előnyös külsejű Lefou inkább végig humorforrásként szolgál. Egy másik meleg jelenet később is lesz, amikor az elvarázsolt palotában néhány férfi hirtelen női ruhát és sminket ölt, és egyikük ennek láthatólag nagyon örül.

Mindenesetre nem a meleg szál, és fájdalom, de különösen nem Emma Watson az, amitől A szépség és a szörnyeteg jó film lett,

sőt, a minden színész alakítást nélkülöző Watson inkább a gyenge pontja a filmnek. Gyakorlatilag két arckifejezéssel nyomja végig az egészet, ami egy két óra tíz perces film esetében a 75. percben már megterhelően unalmas. Watson színészkedése kimerül annyiban hogy összehúzott szemöldökkel, aggódva néz maga elé, illetve néha lazításként kedvesen mosolyog. Én nem mondom, hogy hatalmas teljesítmény kell egy ilyen filmhez, de Luke Evans Gaston szerepében például zseniális, és öröm nézni, Emma Watson meg még az éneklős jelenetekben sem nagyon erőlteti meg magát. Az éneklős jelenetek aránya egyébként nagyon jól el lett találva, ami jó hír, mert azért egy-két Disney-filmben bővel túl sok szokott lenni a zenei betét.

A Szörnyeteghez (valójában Dan Stevens) nem is próbáltak meg új külsőt találni az alkotók, pont úgy néz ki, mint a rajzfilmben. De a Szörnyeteg és Belle között lévő érzelmi szálat sokkal jobban végigvitték, és Belle szempontjából is érthető lesz, miért szereti meg ezt a ronda alakot. Mondjuk minden, amit a rajzfilmhez képest még sztoriban rádobtak, fölösleges és csöpögős lett (például mi történt Belle anyjával), de hát egyértelmű, hogy ebben a filmben minden a látványért van. Az elvarázsolt beszélő tárgyak különösen erősek, és tök jól hozzák a humorforrást is.

És nagy kár, hogy beletettek egy lövöldözős jelenetet a végére, mert enélkül is működött volna, és igazi, lenyűgöző, nagy élményt nyújtó film lehetett volna annak a korosztálynak is, aki így, a 12-es karika miatt nem élvezheti. Mert a végső leszámolós jelenet, meg talán a farkasok támadása miatt teljesen jogos a 12-es karika, én sem fogom rá elvinni a kilenc éves lányomat, a hatévest meg végképp nem. Pedig ilyenkor ugye megy a könyörgés ezerrel. Sajnálom egy kicsit az elszalasztott lehetőséget, de nagyobb gyerekekkel rendelkező családoknak a Szépség és a szörnyeteg remek családi film, amit kivételesen tényleg érdemes 3D-ben nézni.