Nyáron kezdődik a Valami Amerika 3 forgatása

480 millió forint gyártási támogatást szavazott meg a Magyar Nemzeti Filmalap Filmszakmai Döntőbizottsága Herendi Gábor mozifilm sorozatának harmadik részére – közölte a filmalap. A forgatás júliusban kezdődik, a forgatókönyvet Herendi Gábor ismét Divinyi Rékával (Csak szex és más semmi; Szabadság, szerelem; Veszettek) közösen írta. A tervek szerint a 2001-ben és 2008-ban bemutatott első két részhez képest jóval több akciójelenet lesz a harmadik részben. A történetről még nyilván nem sokat tudni, csak annyit, hogy Bala bandájának vetélytársaként feltűnik egy másik bűnszövetkezet.

A folytatásban szinte az összes korábbi szereplő visszatér – a Szabó Győző, Pindroch Csaba és Hujber Ferenc alakította testvérek mellett Szervét Tibor, Oroszlán Szonja, Ónodi Eszter, Tompos Kátya Csuja Imre, Thuróczy Szabolcs és Faragó András is. De persze lesznek új szereplők is.

Herendi Gábor legutóbbi filmje, a Kincsem éppen most látható a mozikban. Csak az első héten 72 ezren látták, ami magyar filmmel nem fordult elő az elmúlt évtizedben. A Valami Amerika első részére több mint félmillióan voltak kíváncsiak, ez a harmadik legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta. A folytatásra is közel 450 ezren voltak ültek be a mozikba. Negyedik rész viszont biztosan nem lesz, Herendi Gábor az Index podcastjában elmondta, hogy a harmadik epizóddal lezártnak tekinti a sorozatot.

A Valami Amerika 3 premierjét év végére, de legkésőbb jövő februárra tervezik.