Amy Schumer mégsem lesz Barbie

Időegyeztetési problémák miatt otthagyta az előszereplős Barbie-filmet Amy Schumer, írja a Variety. A tervek szerint a Sony idén nyáron kezdte volna el forgatni a népszerű Mattel-játék filmes feldolgozását, de most kereshetnek más színésznőt a szerepre.

Schumer túl elfoglalt az a Snatched és a She Came to Me nevű vígjátékok miatt. Ez kicsit kellemetlen lehet a Mattelnek, ugyanis a filmnek muszáj elkészülnie június 29-re, ugyanis a cég erre az időszakra tervezi piacra dobni a mozihoz készült babákat is. Ezért nem volt opció, hogy csúsznak a projekttel, és ezért döntött Schumer is végül a távozás mellett.

Schumer azért is volt nagyon fontos a filmnek, mert a történet egy olyan lányról szól, akit elűznek Barbielandből, amiért nem elég tökéletes a külseje

.