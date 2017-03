Az ég óvjon mindenkit ettől az anyától!

Frances McDormand nagyon felhúzza magát azon, hogy a rendőrséget nem igazán érdekli, ki ölte meg a lányát. Az In Bruges (Erőszakik) rendezőjének új filmje rendkívül szórakoztatónak ígérkezik.

A rövidfilmes Oscar-díjas rendezőkről szóló cikkünkben már volt róla szó, hogy Martin McDonagh új filmen dolgozik, mely még az idén a mozikba kerül: a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Három óriásplakát a Missouri állambeli Ebbing mellett) címe ugyan nem túl nézőbarát, de ez aligha befolyásol bárkit is, aki látja ezt az előzetest.

McDonagh új fekete komédiájának főhősnője egy olyan nő, akivel senki nem akarna az útjába kerülni: a Frances McDormand (a Coen fivérek számos filmjében játszott a Fargótól az Égető bizonyítékig) alakította Mildred Hayes gond nélkül nekitámad a saját fogorvosának és tinédzsereket rúg ágyékon, ha éppen ennek érzi szükségét, de az igazi ellenfele a tutyimutyi rendőrség lesz.

Hayes szerint ugyanis túlságosan el vannak foglalva a feketék vegzálásával ahhoz, hogy kiderítsék, ki gyilkolta meg a lányát, ezért óriásplakátokon üzen a helyi rendőrség vezetőjének (Woody Harrelson), aki ezt érthetően nem tartja túl jó ötletnek. Amikor aztán a helyettese (Sam Rockwell) is beavatkozik, kitör a háború az anya és a rendőrség között, a film pedig máris ott van az év általunk legjobban várt alkotásai között.