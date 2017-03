Már 142 ezren látták a Kincsemet

Továbbra is két magyar film is található a múlt hét tíz legnézettebb filmjében itthon, a Kincsemet már majdnem annyian látták, mint Pécs város teljes lakossága.

A szépség és a szörnyetegvilágszerte tarol a mozikban, és nálunk sem történt másként, az első héten 90 ezren nézték a moziban Emma Watson és a Szörnyeteg románcát, de a Kincsem is behúzott újabb 50 ezer nézőt, és a két hét alatt összegyűjtött több mint 140 ezer nézővel már most a Vajna-korszak második legnézettebb filmje, és csak a Saul fia előzi meg 260 ezernél is több fizető nézővel.

Bár a 3 milliárdos Kincsemmel nem versenyezhet a Testről és lélekről, Enyedi Ildikó filmje továbbra is tartja a magát az első tízben, és az is látható, hogy A szépség és a szörnyeteg melletti másik két újdonság a top 10-ben jól kezdett: az Élet a harmadik, a Bukós szakasz (Chips) pedig a negyedik helyen indított.