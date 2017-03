Egy Take That-tag is szerepel az új Star Wars-filmben

Már persze csak akkor, ha a Disney ki nem vágja Gary Barlow-t a filmből, amiért idő előtt elárulta a dolgot.

A 46 éves énekes az ITV reggeli, Lorraine című műsorában beszélt a cameo-alakításáról, de többet nem árult el, csak annyit: nem birodalmi rohamosztagost alakít majd a decemberben érkező, nyolcadik Star Wars-filmben.

Igaz, rögtön utána el is bizonytalanodott: "Most, hogy elmondtam, lehet, hogy ki is vágnak. A Star Wars stábja nagyon szigorúan őrzi az információkat, szóval lehet, hogy egyből ki is kerültem a filmből" - viccelődött Barlow a műsorban. Ha az alkotók mégis megkönyörülnek rajta, akkor a Csillagok háborúja VIII: Az utolsó Jedi decemberi bemutatójáig lehet találgatni, milyen szerepben tűnik fel a filmben a Take That-énekes. Az Ébredő erő-ben Daniel Craig cameózott, mint rohamosztagos, akit megszédít a fogságba esett Rey.