Közöttük lehet a következő magyar Oscar-díjas

Tavaly ezen a fesztiválon szúrtuk ki Deák Kristóf Mindenki című rövidfilmjét, idén ez a film Oscart nyert. Ötödszörre rendezik meg a Friss Hús Budapest nemzetközi rövidfilmfesztivált, március 29. és április 2. között Budapesten, a Toldi moziban. 36 új magyar rövidfilmet nézhetünk meg, a nemzetközi versenyprogramban pedig olyan filmek szerepelnek majd, mint a Berlinalén bemutatott The Rabbit Hunt, az Európai Filmdíjra jelölt Small Talk vagy az idei Oscar-díjra jelölt La femme et la TGV és a Timecode. Megnéztük és pontoztuk a legérdekesebbnek tűnő filmeket.

Március 29-én kezdődik a Friss Hús nemzetközi rövidfilmfesztivál, ahol meg lehet nézni, hogy kik ellen ment a Mindenki az idei Oscar-díjon, lesznek szakmai programok film-, sorozat-, és kritikaírásról, de főleg: bemutatkozik egy rakat magyar rövidfilm. A versenyszekció felhozatalából válogattunk ki párat, de ez közel sem a teljes program, úgyhogy bőven lehetnek még meglepetések a mozikban. A fesztiválról minden információt itt lehet megtalálni.

És még azt is muszáj megemlíteni, hogy vannak olyan filmek, amik nincsenek itt a felsorolásban, de már foglalkoztunk velük az Indexen: ilyen Tóth Lucától a Superbia, vagy a szinte semmiből előbukkanó Képzeletbeli Barátok Klubja Szabó Sacitól és Hatvani Krisztiántól.

Szilágyi Fanni: A csatárnő bal lába életveszélyes

A Friss Hús rövidfilmfesztiválon két éve fődíjat elnyerő Kamaszkor végének a rendezője, Szilágyi Fanni idén sem pihent, rögtön két filmjét is láthatjuk a fesztiválon. A csatárnő bal lába életveszélyes egy Mán-Várhegyi Réka novella alapján készült (ezt itt lehet elolvasni), és egy olyan nőről szól, aki teljesen átlagos életet él egy teljesen átlagos kapcsolatban. Nem akar sokat az élettől, nem vágyik sem hírnévre, sem gazdagságra, csak egy kényelmesebb, gerinckímélő matracra meg lassacskán egy kisbabára, ha már a barátnőinél is jönnek a gyerekek.

Csakhogy egy éjjel azt álmodja, hogy ő Lionel Messi. És ettől a gondolattól Julcsi (Stork Natasa) nem tud többet szabadulni, főleg azután, hogy lemegy a pasija (Hajduk Károlyt legutóbb A martfűi rémben láthattuk) haverjaival focizni. A csatárnő olyan rövidfilm, amit simán néznénk sokkal tovább is, tele van vicces kis ötletekkel (hogy is ejtik Messi keresztnevét helyesen?), és közben az elnyomott vágyainkról, a lehetőségeinkről, a női szerepekről is beszél. 10/8 (matalin)

vetítik: március 29. 21.00, március 30. 18.00, március 31. 13.00

Szabó Simon: Ebéd előtt

Szabó Simon legújabb kisfilmje egy fekete-fehér, egy beállításban felvett minidráma a második világháború egy különösen szégyenletes korszakáról Magyarországon, és nem vagyok biztos benne, hogy az első két dologra annyira szükség volt, mert a történet helyett az ember elkezd arra figyelni, hogy nahát, még nem volt benne vágás, vajon lesz benne egyszer, vagy végig így fog menni? Végig így megy, egyébként, amitől az Ebéd előtt kicsit olyan, mint egy technikai demó. Főleg Szabó Simon előző, A fal című, elég kemény társadalmi kérdéseket feszegető filmjéhez képest. És ettől az egész sosem lesz annyira gördülékeny és főleg, érzelmileg akkora pofon, amilyen szeretne lenni, csak egy nagyon kemény történet, amit nem biztos, hogy a legjobb formában valósítottak meg. 10/6 (klág)

Vetítik: március 29. 21.00, március 30. 18.00, március 31. 13.00

Szilágyi Fanni: Minden vonal

Szilágyi Fanni a másik filmjével (szintén egy Mán-Várhegyi Réka írás alapján) sem lőtt mellé. A Minden vonal főhőse Magdi (Borbély Alexandra, aki a Testről és Lélekről után itt is bizonyítja, hogy milyen remek filmszínésznő), aki egy átbulizott éjszaka közepén kapja a hívást terhes testvérétől, hogy holnap reggel irány Románia, és neki kell vezetnie. A mama szerint ugyanis, bár még két hét van szülésig, az lenne a legjobb, ha a baba Európa szívcsakrájánál születhetne meg. Visznek magukkal egy dúlát is, biztos, ami biztos.

A Minden vonal egy nagyon szórakoztató, ugyanakkor megható road movie, amiben négy, egymástól teljesen különböző nő kényszerül egy autóba. Magdi annyira irtózik a szüléstől, hogy még egy terhes hasat sem képes megérinteni, testvérét leginkább az apa, pontosabban annak hiánya foglalkoztatja, míg édesanyjuk ki sem lát az ezoterikus tanítások mögül. Vagyis ez inkább csak a látszat, mert persze senki nem az, akinek mutatja magát, vagy amit hisz magáról. 10/9 (matalin)

vetítik: március 30. 19.00, március 31. 21.00, április 1. 15.00

Szabó Virág: Wellness

Szabó Virág Tóth Krisztina A váll története című novellája alapján készített filmet két nyugdíjas nő kapcsolatáról. Ez már önmagában is dicséretes, hiszen negyven feletti nőket szinte egyáltalán nem láthatunk a filmvásznon csak anyaszerepben. Ilona (Egri Márta) és Teri (Csonka Ibolya) is anyák, de a gyerekeik már felnőttek, ők pedig együtt próbálnak pihenni egy wellness szállodában. Évtizedek óta barátok, úgy tűnik, hogy mindent tudnak egymásról, nem is beszélik túl a dolgokat. A nyaralás alatt azonban kiderül, hogy ez közel sincs így. Nem elég, hogy folyton félreértik és megbántják egymást, de súlyos titkokat is rejtegetnek egymás elől. De a megszokás nagy, talán mindennél nagyobb úr, ez a barátság így zötyög évtizedek óta, elzötyögne tovább is, de feltűnik Ilona egyik volt kollégája, Imre (Kovács Zsolt). A Wellness szívfájdító kép anyáink generációjáról, két remek színésznő minimalista, érzékeny játékával. Én azért egy kicsit több izgalmat elviseltem volna. 10/7 (matalin)

vetítik: március 30. 19.00, március 31. 21.00, április 1. 15.00

Reich Dániel: Záridő

Reich Daniel rövidfilmje valamikor a nyolcvanas években játszódik. Beni (Kovács Tamás, aki az Aranyéletben a fiatal Anger Zsoltot játszotta) a szüleivel és a húgával nyaral a Balatonon. Talál egy régi fényképezőgépet, ez lesz a legfőbb szórakozása, állandóan képeket készít. Az egyik nap fürdés közben a húga eltűnik a Balatonban. Beniben egyre erősebb lesz a gyanú, hogy a húga eltűnése és az általa készített képek között összefüggés van. Egyre inkább így látja ezt az ügyben nyomozó rendőr (Trill Zsolt) is, különösen, mert tíz éve is történt ugyanott egy hasonló eset.

A Záridő erőssége a hangulatában van, különös, kevés szóval és szép képekkel működő világa hamar beszippant. Ugyanakkor egy idő után ez szűkszavúság elkezd némileg idegesítővé válni, és a film kicsit vontatottá válik. Aztán hirtelen véget ér, éppen amikor elkezdett igazán izgalmassá válni. 10/7 (matalin)

vetítik: március 30. 21.00, március 31. 16.00, április 2. 21.00

Szőcs Petra: Csoszogj úgy

Az idei Friss Hús egyik legbizarrabb filmje a Csoszogj úgy. A szokatlan cím is jelzi, hogy itt valami meghökkentővel van dolgunk: a sztori szerint egy nő (Ileana Gyöngyi Ivascu) felbérel egy fiatal fiút (Krisztik Csaba), hogy játssza el a nemrég elhunyt férjét. Nagyon megmaradt bennem a jelenet, amikor az öreg bácsi köhögését gyakorolják közösen, majd a mozgását, és igen, a csoszogását. Szőcs Petra előző filmje, A kivégzés, egészen a cannes-i versenyprogramig jutott, a Ceaușescu-házaspár kivégzése, vagyis annak játékos továbbélése erősen kapcsolódik a Csoszogj-hoz: és nemcsak azért, mert mindkettőben Dancsuj András alakítja az öregurat. Mindkét film az újrajátszásról és a feldolgozásáról szól, a Csoszogj esetében a gyászmunka részeként. A történet Szőcs Petrát és Nagy V. Gergőt dicséri, a visszapillantótükrös komponálás, és a fényben táncoló porszemek Nagy Botond és Szigethy Márton operatőrt. A filmet a Szarajevói Filmfesztivál versenyprogramjában mutatták be 2016 nyarán, Magyarországon most először lehet látni. (libor) 10/8

vetítik: március 31. 17.00 péntek / április 1. 20.00 szombat (ism.) / április 2. 19.00 vasárnap (ism.)

Sós Bálint Dániel: Grand Prix

A 90-es években a Filmvilágban olvastam azt a kifejezést, hogy “reklámtigrisek”, azokat a rendezőket illeték ezzel a névvel, akik a reklámfilmrendezés után váltottak játékfilmekre: akkor Herendi Gábor (Valami Amerika, Kincsem) és Kapitány Iván (Üvegtigris) volt az apropó, de ez egy mai napig zajló igazolási folyamat, nemrég mutatták be a szintén reklámos Kostyál Márk első filmjét, a Kojotot. Sós Bálint Dániel munkáit is láttuk már ezerszer, ő rendezte a díjnyertes, háztartási balesetes Nane-reklámot, és azt a Sport szelet-kampányt is ő készítette, amiben Mészáros Máté országosan ismert színész lett. A Grand Prix főszereplője is Mészáros Máté, vagyis nem, a Grand Prix fő- és címszereplője egy valóban elég értékes versenybicikli, aminek pénzben egyáltalán nem kifejezhető az értéke, amennyiben egy kisfiú (Varga Zétény) alig várja, hogy végre 9 éves legyen, és ráülhessen, a léhűtő apjának viszont más tervei vannak a relikviával. “A tárgyak ára és értéke elég eltérő lehet” - írja a film a szinopszisában, és ezzel tulajdonképpen össze is foglalta az egészet, és talán ez, az egyszerűség az egyetlen, amit a Grand Prix szemére lehetne vetni, egyébként jó ütemben építi fel a történetét, a végső függönyrántásban mindannyiunk szemrehányása benne van. A retró tárgykultúra fontos szerepet kap, Mészáros Máté nagyszerű az ügyefogyott apa szerepében, Gáspár Tibor és Takács Zoltán alkudózós jelenete pedig egy önálló film-a-filmben is lehetne. A Grand Prix 35 mm-es filmre készült, ami manapság ritkaságszámba megy, és nemcsak a kisjátékfilmek között. (libor) 10/7

vetítik: április 1. 19.00 szombat / április 2. 15.00 vasárnap (ism.) / április 2. 20.00 vasárnap (ism.)

Csoma Sándor: Nem történt semmi

A tavalyi Friss Hús egyik nagy meglepetése volt a Tabula Rasa című félórás kisfilm: az még egy erdélyi történet volt, Ceaușescuval, Securitatéval és írógéppel, az idei, Nem történt semmi már egy magyar lakótelepen játszódik, pedig történhetne akárhol, akkor is ökölbe szorulna tőle a kezünk. Te mit tennél, ha megtudnád, hogy mit tett a gyerekeddel a Feri a hetedikről? Szétvernéd a fejét, persze. És valójában? Csoma Sándor ismét remekel abban, hogy bemutasson egy egyértelműnek látszó, és mégis nagyon összetett helyzetet, hogyan lesz a bántalmazott áldozatok számára a hallgatás a legegyszerűbb megoldás. Ehhez remek színészeket talált: a Petit alakító Varga Zétény nagyon jó találat, a Grand Prixben tömi a palacsintát, itt meg úgy kuksol az asztal mellett, hogy mindenkinek egyértelmű, hogy a címmel ellentétben valami nagyon is történt vele. Az anyát alakító Láng Annamária visszafogott törődöttsége nagyszerűen működik az apa, Molnár Levente robbanékonyságával, nem tudunk eléggé vigyázni a gyerekeinkre, ez van a film zárójelenetében az arcára írva. (libor) 10/10

Dombrovszky Linda: Kockaember

Az Almási-osztályban végzett Dombrovszky Linda komoly, félórás kisfilmekkel vett részt a korábbi Friss Húsokon: a Harmadnapon-ban a Tékozló fiú-történet női verzióját készítette el, a Hetvenes című áldokumentumfilmben a társadalom számára hasztalan nyugdíjasok elaltatását dolgozta fel. A Kockaemberben is a nyugdíjazás van a középpontban, a Kovács Zsolt által alakított főszereplőhöz, a Kockaemberhez az órát lehetne igazítani, sőt, hozzá is igazítják, annyira egy rugóra járnak a napjai, mindennap ugyanakkor kel, reggelizik, indul dolgozni, megy ultizni és tér nyugovóra. Naná, hogy kiakad, amikor kiderül, hogy a tervezettnél korábban nyugdíjazzák a legógyárból, és nem mesélem tovább, hogy valójában miért. Dombrovszky filmje is tobzódik a tárgykultúrában, gyönyörű sószórók és lábasok szerepelnek, a citromsárga bicikli is szívdöglesztően mutat a magyar pusztában. A Kockaembernek egyszerre erénye és hátránya a kiszámíthatósága (a filmnek és a főszereplőnek egyaránt), olyan nagy meglepetést nem okoz a befejezés, de jó nézni ezt az élénkszínes világot. (libor) 10/6

vetítik: március 31. 21.00 péntek / április 1. 16.00 szombat (ism.) / április 2. 17.00 vasárnap (ism.)

Csicskár Dávid: Uchebnik

Csicskár Dávid is visszajáró vendég a Friss Húson: pár éve még azért dicsértük, mert meglepően érzéki szexjelenetet rendezett, most meg egy tök kerek 56-os filmet rakott le az asztalra. Na nem Corvin-köz, meg Nagy Imre, hanem egy személyes történet egy kisfiúról, akinek minden vágya, hogy elnyerje a nagyok, pontosabban egy bizonyos nagy, Áron elismerését. Kapóra jön neki az 56-os mámor, amikor a falusi diákok a fővárosi forradalom hírére lelkesedésükben elégetik az orosz könyveiket, hogy annál nagyobbat koppanjanak a novemberben. A Uchebnik erről a csalódásról szól, de nem a történelem vonatkozásában, hanem ismét egy kisfiú (Cservák Zoltán nagyszerű alakítása) szemüvegén keresztül, aki a film végére kénytelen leszámolni a bálványaival. Amilyen suta volt az Én ma anyámnál alszom, olyan szépen összerakta ezt a filmet Csicskár Dávid, és ez nagyban a forgatókönyvíró, Fazekas Máté érdeme is. (libor) 10/9

vetítik: március 29. 21.00 szerda / március 30. 18.00 csütörtök (ism.) / március 31. 13.00 péntek (ism.)

Fatér Ambrus: Légmell

Bravó. Kábé ennyi jutott eszembe, amikor vége lett Fatér Ambrus (a Csaknekedkislány nevű zenekar tagja és rezidens kliprendezője) kisfilmjének, mert kábé pontosan erről lenne szó, amikor arról pampogunk, hogy a filmeseknek igenis felelősségük van abban, hogy mai, aktuális témákról beszéljenek, jól. A Légmell egy morcos, magának való orvos sztorija (Horváth Lajos Ottó, az Üvegtigris Sanyija, itt fantasztikus), aki a házában kisegít egy tüdősbeteg, illegálisan bújtatott, idős menekültet, aztán azt túlzás lenne mondani, hogy összehaverkodnak, de azért elég jóban lesznek. És az egész Légmell lassan, ráérősen, részletgazdagon csordogál - egyáltalán nem úgy, ahogy Fatér klipjei szoktak -, remek színészek, remek beállítások, remek karakterek, az egész remek úgy, ahogy van. Nem rág szájba, nem magyaráz túl semmit, nem prédikál, csak elmond egy sztorit két férfiről, akik egy nagyon furcsa helyzetben találkoztak egymással. 10/9 (klág)

április 1. 19.00 szombat / április 2. 15.00 vasárnap (ism.) / április 2. 20.00 vasárnap (ism.)

Csata Hanna: Peron

Ez a film annyira filmművészetis, hogy mindjárt egy filmművészetis csapatépítő táborban játszódik. A rendező, Csata Hanna már a Friss hús tavalyi eresztésében is ott volt az orfűi tó partján játszódó Késő nyárral, most pedig egy újabb nyári, vízparti sztorit dolgozott fel – igaz, ez inkább a vakáció elejére fókuszál. A Peron igazi tábori történet egyébként, közös fogmosással, hasat süttetős spanglizással és nyári tervek szövögetésével. Sőt, mindjárt egy perc után kapunk is az arcunkba egy erdei szexjelenetet, majd utána egy szégyenlős sliccfelhúzást és ruhaigazítást. Csata Hanna filmje azért jó, mert tabuk nélkül, végtelenül egyszerű és nem túlgondolt párbeszédekkel meri megmutatni, hogy milyenek a huszonévesek – ez az, amire Lévai Balázs generációsnak szánt Wellhello-filmje, a #Sohavégetnemérős például nem igazán volt képes. A táborok azonban előbb-utóbb véget érnek, haza kell utazni a másodosztály műbőrjén rohadva, töketlenkedni kell a csomagokkal a parkolóban, és visszarázódni a városi mindennapokba, ahonnan végre kiszakadhattunk kicsit. Már ha sikerül egyáltalán. 10/7 (kovács d.)

vetítik: március 31. 21.00 péntek / április 1. 16.00 szombat (ism.) / április 2. 17.00 vasárnap (ism.)

Áprily Zoltán: Ungvár

Tegyünk mindjárt az elején tisztába: Áprily Zoltán animációs rövidfilmje nem a kárpátaljai Ungvárról, hanem arról a magyar folyam-tengeri hajóról szól, amelyik 1941-ben aknára futott, és elsüllyedt a Fekete-tengeren. Az Ungvár (mármint a film) igazi erőssége a személyes kötődés a hajó tragédiájához, az író-rendező nagyapja ugyanis felszolgálóként dolgozott a hajón, majd élte túl annak megsemmisülését – ezt egyébként már korábban is kiemeltük, amikor tavaly novemberben, az Ungvár katasztrófájának 75. évfordulójára, két napra elérhetővé tették a filmet. A tízperces animáció képregényes világa ettől még nem válik nyomasztóvá, sőt, tele van tűzdelve aprócska gegekkel (nekem például a Szinyei Merse-féle volt a kedvencem), amiket aztán nagyon hatásosan ellensúlyoznak a szigorú náci figurák – azt hiszem, főleg a vörösen izzó szemű náci küklopszot lesz nehéz kiverni a fejünkből. 10/7 (kovács d.)

vetítik: március 29. 21.00 szerda / március 30. 18.00 csütörtök (ism.) / március 31. 13.00 péntek (ism.)

Mayer Bernadette: Kötött pálya

Szerintem egy kicsit mindenki retteg attól, akit egyedülálló szülő nevel vagy nevelt, hogy az anyja vagy apja egyszer majd hazahoz valakit. Pláne ha mindez az ember dacos és önző kamaszkorában történik. Mayer Bernadette filmjében az egyébként is feszült anya-lánya viszonyt csak tovább nehezíti, hogy a szülő (Kis Kati) egyszerre cukorbeteg és látássérült, a lánya, Anna (László Panna) pedig pont annyira elviselhetetlen, mint nagyjából bármelyik kamaszlány. Állandóan flegmázik, gyűlöl mosogatni, nem veszi fel a telefont, ráadásul még szerelmes is. Az pedig valószínűleg tényleg csak a véletlen műve, hogy az anyja életébe is nagyjából pont ekkor lép be valaki. Az új családtag érkezése azonban eleinte még csak undorral tölti el, majd egy spangli után egyre nyugtalanabbá teszi a lányt. Mayer Bernadette filmje nem könnyű, de nagyon hatásos darab. A Fran Palermo-rajongók és a Hiperkarma-fejek pedig füleljenek! 9/10 (kovács d.)

vetítik: március 30. 19.00 csütörtök / március 31. 21.00 péntek (ism.) / április 1. 15.00 szombat (ism.)

Freund Ádám: Földiek

Nehezen találja az ember a szavakat a Földiek után. Freund Ádám majdnem félórás filmje egy egészen elképesztő családi históriát mesél el, amelyben egy a világtól elzárva élő famíliát ismerünk meg. A 12 éves Ábel (Cservák Zoltán, akit a fentebb már említett Uchebnik című filmben nyújtott alakításáért is kiemeltünk) nincs könnyű helyzetben, az anyja (Györgyi Anna) a munkának él, a nővére (Rujder Vivien) egy tipikus tinédzser, az apja (Dimény Áron) pedig egy igazi csodábogár, aki hosszú idő után, egy viskóba zárkózva, megépít egy szerkezetet, amivel aztán jól eltünteti magát a szerettei életéből. Ábel ezután bemerészkedik a titokzatos birodalomba, ami egészen elképesztő titkokat rejt. Freund Ádám egyébként korábban rendezett már klipet például a Middlemist Red Multicoloured Drive című számához, valamint a Run Over Dogs és Németh Juci közös dalához, az Our Love-hoz is, a klipes szemlélet pedig ebben a munkájában is fontos szerepet kap, de ez majd a filmet látva derül csak ki igazán. 9/10 (kovács d.)

vetítik: március 29. 21.00 szerda / március 30. 18.00 csütörtök (ism.) / március 31. 13.00 péntek (ism.)